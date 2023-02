¿Sabías que tu cara tiene muchos puntos de energía que, junto con la meditación, mejora el crecimiento personal y físico al ejercitarla? Así es, se trata de una disciplina que mejora el estado anímico y, consecuentemente, el físico también. Sus objetivos son mejorar el bienestar y la salud del cuello, el escote y el rostro gracias a una técnica que oxigena la piel y estimula la circulación sanguínea. El yoga facial es una técnica basada en estiramientos que tonifican los músculos y los mantiene fuertes y elásticos. Esta práctica está dirigida a cualquier persona y a cualquier tipo de edad, solamente se necesitan unos minutos al día. Se encarga de relajar las tensiones que se acumulan en el rostro, por lo que es una técnica ideal para aumentar la autoestima y reducir el estrés que llevamos encima durante nuestro día a día. Los beneficios del yoga facial son buenos para nuestra salud mental, sin embargo, también los consigue para nuestra salud física.



Flexibilidad a la piel

Lo que está claro es que, cuánto más flexible es nuestra piel, más tarda en envejecer. Es así como el cutis permanece más terso y permite atenuar e incluso eliminar las arrugas. Eso sí, ten en cuenta que la flexibilidad de tu piel no la conseguirás solamente con estos beneficios de hacer ejercicio, sino que también es importante mantenerla hidratada tanto de manera interna como externa. Cuando la piel está oxigenada, los productos hidratantes se absorben de manera más eficaz, por lo que combinar la práctica del yoga facial con el cuidado de tu piel de forma constante, hará aumentar los beneficios de los ejercicios.



Flacidez

Cuando nuestra piel está poco hidratada o practicamos poco ejercicio físico, la piel puede quedar más flácida. Para ello, seguir los ejercicios del yoga facial a tu rutina activará los músculos de la cara y mejorará su circulación sanguínea para tener un aspecto visible de la piel excelente.



Circulación

Como ya hemos dicho, la práctica del yoga facial estimula la circulación de los vasos sanguíneos. Es así como la piel se rejuvenece gracias al oxígeno del cuerpo y de nuestro rostro. Pero, ¿Cómo sucede? Pues durante el proceso la sangre se encarga de apartar desechos de los nutrientes y elimina toxinas que nuestro organismo no necesita.



Musculatura más fuerte

Como cualquier otro ejercicio, trabajar los músculos obtiene unos resultados y beneficios. En este caso, ejercer los músculos de nuestra cara hará que nuestra piel se mantenga más tersa y, tal y como hemos comentado, reducirá su flacidez. Consecuentemente, los músculos del cuello y su piel se fortalecen y reducen su grasa.



Ejercicios de yoga facial

Lo más recomendable es practicar ejercicios para la piel de tonificación y resistencia muscular que comienzan por el cuello y acaban a la frente. Lo ideal es practicarlo 5 días a la semana por la mañana o por la noche antes de ir a dormir, 15 repeticiones por ejercicio y durante 15 minutos.

Ejercicios para mejillas y pómulos: Presiona los labios hacia dentro de la boca y pon los dedos índices en sus comisuras presionando ligeramente hacia dentro y hacia fuera. Lo ideal es hacer una repetición de 10 veces.

Ejercicios para la zona de los ojos: Debes mover los ojos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando acabes, debes hacer lo mismo de arriba hacia abajo y viceversa. Asegúrate que solamente mueves los ojos, pues la cara debe estar inmóvil durante toda la práctica. Gracias a este ejercicio prevendrás las arrugas de alrededor de los ojos.

Ejercicio para la frente: Pon los dedos en la frente y haz un movimiento ligero hacia arriba de forma que los ojos se abran. Cuando acabes, levanta las cejas sin formar ninguna arruga en la zona. Practicando este ejercicio la zona beneficiada es el tono muscular de tu frente.

Cuando acabes la rutina notarás un cambio en tu rostro. No te preocupes, es normal, pues significa que estás trabajando los músculos que normalmente no acostumbras a mover. Eso sí, si siente demasiado dolor, es mejor que hagas un descanso y practiques los ejercicios sin ninguna prisa. De esta forma tus músculos se irán familiarizando con los movimientos y poco a poco podrás aumentar la resistencia del ejercicio. Si eres constante con tu cuidado personal, notarás cambios en muy poco tiempo. Lo que está claro es que, cuanto más joven seas, más rápido notarás los cambios, ya que por lo general estas pieles no están tan dañadas ni necesitan el mismo ejercicio facial que una piel más adulta. Ahora, solamente hace falta que apliques el yoga facial en tu rutina diaria y aproveches todos sus beneficios.



¿Cuánto tiempo necesitas antes de ver resultados?

Para conseguir un rostro en forma, con un aspecto joven y radiante, deberíamos dedicar entre diez y quince minutos diarios a los ejercicios faciales. Lo ideal sería dedicarle tiempo, pero no el mismo que dedicamos al cuerpo, ya que tenemos menos músculo y las fibras musculares son diferentes y se fatigarían mucho. Por eso el descanso también es fundamental. El músculo facial debe descansar como el resto del cuerpo cuando se ejercita. Por eso recomienda hacer estos ejercicios cuatro días a la semana.



¿El Yoga facial es adecuado para todos y a cualquier edad?

La práctica del contorneado facial no se limita a quienes se aplican bótox y otros elementos invasivos en el rostro. Cualquiera puede realizar esta práctica, siempre que esté dispuesto a dedicarle esfuerzo y tiempo.

Si empiezas a los 30 años, como hizo ella, podrás mantener el tono muscular tonificado (congelado en el tiempo). Si empiezas a los 45 y ya notas los efectos de la flacidez, con la práctica y siendo constante empezarás a recuperar el tono muscular y eso te ayudará a suavizar las líneas de expresión y a recuperar la firmeza de la piel.