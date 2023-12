"Fisiológicamente el cuerpo tiene receptores posturales de los cuales el cerebro se alimenta para formar el esquema corporal y también para regular las tensiones musculares y los equilibrios articulares. En el pie están los receptores posturales más importantes, estos se pueden estimular para que el cerebro haga las correcciones correspondientes. Cuál es el problema con las plantillas comunes, el material, que es de goma eva, corcho, goma común, caucho, etc. se produce un estímulo en el pie que no es medido es solo calculado a ojo y confeccionado a mano a diferencia de un soporte correctivo de alta precisión como el que te mostramos hoy. La densidad del material para lograr hacer estímulo en los receptores se fabrica con un material que es un inyectado de polímeros y elastómeros que tienen una densidad acorde al peso y a la dinámica del paciente. Esto es importante porque estás hiper estimulando los reflejos y produce la llamada ceguera propioceptiva, esto está en libros, no es algo nuevo, sólo que en Argentina, no se tiene en cuenta y para el resto del mundo sí. La ceguera propioceptiva es producida por esto y también por la dependencia del arco duro que se le pone a la plantilla común. Este arco no está medido en la flexibilidad, teniendo en cuenta el peso del paciente y la dinámica. Al tener ese arco rígido sin estar medido exacto para cada paciente, afecta a la amortiguación del pie y hace que haya mayor desgaste articular y una suplencia de la musculatura que tendría que hacer el soporte. Entonces cuando uno saca la plantilla común con arco duro se produjo una dependencia en el pie y ya al no tenerla, el músculo no hizo fuerza durante mucho tiempo, no hay corrección, el pie vuelve a caer. El arco rígido sirve sólo para casos puntuales. Sin plantillas no hay corrección. Esto es la diferencia con las plantillas inteligentes, tienen un arco flexible, también hecho por inyectados de polímeros y elastómeros por ello tiene muchos beneficios en todo sentido. Estos soportes están patentados por ello no lo tienen las ortopedias.

En adultos las correcciones son para eliminar dolores y evita la evolución de patologías, tales como: Pie Plano /Cavo, Valgo /Varo, Dedos martillos, Juanetes, Metatarsalgias y Fascitis plantar. Evita la evolución de estas patologías protegiendo las articulaciones suprayacentes. También para aquellas personas con problemas, por ejemplo con sobrepeso: Absorbe el 30% del peso e impacto cuidando articulaciones y superficies articulares. Además, sirven para dolores lumbares, hernias de Disco, rodillas, en valgo /varo y lesiones meniscales. En aquellas personas que sufren de artrosis disminuye el desgaste y el avance de este, disminuye y/o elimina dolores. Resuelven las plantillas varias patologías, dolores de pie, de rodillas, de metatarso, post quirúrgicos, dolores de cadera, lumbares, hernias de disco, etc. Para los niños también hay buenos resultados con las plantillas inteligentes junto a ejercicios posturales. A todo lo comentado se agrega una lámina nueva lámina Soft, para lograr confort y descanso a las cabezas metatarsales, con material antideslizamiento.

Hay muchos campeones mundiales que utilizan estas plantillas y sirven para otorgar fe en lo explicado, aclara el Dr. Abelín. Tiene una duración de siete años y una garantía, esto quiere decir que en los primeros años de uso si se rompe te dan unos nuevos. Otro beneficio es que no hay que cambiar el número de calzado. Además, no sólo en patologías es bueno sino también mucha gente lo busca por estar fabricados de una manera muy precisa. Muchos jugadores de fútbol profesional lo usan y gente común para prevenir enfermedades. Esto puede venir por genética o por lesiones o por realizar un deporte de alto impacto, por ello se hacen las plantillas inteligentes y así evitar las lesiones. Son muchas las virtudes que tiene, es un producto certificado".



Lic. Cristian Abelín



Especialista en Kinesiología/Osteopatía (TD) - Posturología Clínica método Francés (Bric) Método Italiano (SPTT). Deportología/Baropodometría; Diagnóstico Funcional.

El doctor Abelín, realizó especializaciones con Sensor Médica en Italia con sus tipificaciones y para interpretar la pisada o las lesiones y determinar los tratamientos adecuados. A su vez realizó con uno de los preparadores físicos del Barcelona, la preparación en diagnóstico funcional de valuación y prevención de lesiones.



El Dato:

Clínica Guadalupe

Dirección: Matías Zavalla 402 (n)

Contacto: 4-262090

Facebook/Instagram: HSN San Juan