"Las abejas son consideradas hoy un patrimonio estratégico de la 'Casa Común' del planeta y en este contexto, su cuidado y preservación son claves para la existencia de la humanidad", indicó el dirigente agropecuario Jorge Suárez Oro a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



"En San Juan son más de 15 mil las colmenas registradas", comentó el apicultor agregando que "cumplen una función sustancial en actividades productivas como la producción de semillas de diferentes especies mediante la apicultura trashumante".



"No sólo aseguran la polinización sino que aumentan los rindes de lotes semilleros en el orden del 30% en algunos casos", afirmó.



PRESERVACIÓN

Pero en este caso el apicultor hizo hincapié en un tema clave: "El cambio climático, y que todos los funcionarios del mundo entero, lo gambetean como una ilusión de la cual no se quieren hacer cargo, e irresponsablemente, se la quieren transferir a las generaciones futuras; de las cuales no tienen ningún tipo de responsabilidad, exige preservar las abejas".



Jorge Suarez tiene una amplia trayectoria de preocupación por el sector agroindustrial. Clase 57 y ex Jefe de Reservas y Parques Naturales, ex presidente de la Federación Agraria Argentina "Filial Provincia de San Juan"; así como ex presidente de la Federación Agraria del Oeste, tiene un pensamiento coherente con su accionar en toda su vida y actualmente promueve, entre otras actividades, la apicultura urbana.



Es el actual "responsable de Apícola Madre Sustituta, entidad dedicada al rescate de enjambres de abejas, como una forma de contribuir con el equilibrio ecológico y respeto por el medio ambiente y el amor a la naturaleza".



"Debo manifestarle que tanto bomberos, como la policía ecológica, parecen haber tomado la real dimensión del cuidado de la naturaleza y algunos municipios, donde les facilitan mi whatsapp a la gente, es decir, a los contribuyentes, como una forma de canalizar el reclamo que hacen por enjambrazones durante los meses de agosto hasta mayo de cada año. Yo rescato los enjambres y les doy una colmena en un lugar adecuado".



Comentó que "son numerosos los llamados y diversas las situaciones y lugares donde los enjambres eligen ubicarse por diferentes motivos. Pero no hay que temer, ni eliminarlas o fumigarlas. Es una labor estratégica hoy preservarlas".



"Le pido a cada ciudadano que asuma un compromiso en el cual cada uno puede ayudar en el cuidado del medio ambiente y ese compromiso es respetando a la naturaleza, el buen uso racional del agua, la no quema de hojas, el plantar un árbol, y cuidar del mismo, en fin hacer algo para nuestras futuras generaciones", indicó Finalmente Jorge Suárez.



EL DATO

Para los interesados en resolver una enjambrazón y proteger las abejas, pueden contactarse por Whatsapp enviando una foto al: 2644391496.