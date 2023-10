Hoy deseamos desde Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO aclarar un aspecto de real importancia, que es la simiente. La semilla saneada, mal llamada "libre de virus", es un producto que permitiría aumentar los rendimientos, y actualmente es utilizada en muchos países.



Hace unos años, el proyecto Ajo/INTA, tuvo un plan de producción de esta semilla en convenio con un consorcio de empresas privadas. Por varios los motivos dicho proyecto, se discontinuó, sin embargo la experiencia, debe considerase como exitosa, ya que entre otras cosas permitió evaluar y poner a prueba el sistema semillero de Mendoza y San Juan.



Entre las conclusiones, hubo variedades presentaron un incremento de rendimiento importante de los rendimientos, aunque otras no manifestaban tal condición. Otra, que se trata de un sistema de un alto costo, y que la "semilla" o material de multiplicación se contaminaba rápidamente, debiéndose invertir en semilla saneada nuevamente.



El alto costo está directamente relacionado al valor inicial del primer diente saneado, y dada la baja tasa de multiplicación, produce a lo largo de 3 o 4 años un incremento significativo del costo de la semilla destinada a ajo consumo. Algunos productores utilizaron y adquirieron esta semilla, muchos de los cuales quedaron ampliamente satisfechos con sus resultados. Hoy, desde el sector productivo, compuesto por consorcios de empresas, cooperativas y asociaciones de productores, sigue "reclamando" o demandando a los organismos públicos y privados disponer de semilla de alta calidad genética y sanitaria, por supuesto, a un costo tal que permita asegurar mayor rentabilidad con el uso de este material.

Calingasta es el mejor oasis del país para el cultivo del ajo blanco.



El proyecto nuevo, según expresó a Suplemento Verde el ingeniero agrónomo Aldo López, alma mater del Proyecto Ajo del INTA, consta de dos etapas: Saneamiento en laboratorio de variedades seleccionadas; multiplicación in vitro; diagnóstico viral y rusticación; y luego el cultivo en jaula anti-áfidos y parcelas de multiplicación en campo.



En la Etapa 1, el sistema tradicionalmente utilizado es cultivo de meristemas apicales de tallos "in vitro" con termoterapia y diagnóstico de presencia de virus mediante las técnicas de ELISA, mientras que en este proyecto se emplearán los meristemas apicales de raíces, y con ello aumentar la tasa de multiplicación. Se emplearán bulbos procedentes del programa de mejoramiento genético y multiplicación de cultivares de la EEA La Consulta INTA, inicialmente con una cultivar de cada, tipo comercial: Morado, Blanco, Colorado y Castaño que sea requerido por el sector adoptante. Se introducirán en cultivo in vitro de forma escalonada y conforme alcancen un Índice Visual de Dormición (IVD) adecuado, es decir cuando el brote del diente sale del estado de reposo. El diagnóstico de virus que propone el sistema utilizará PCR y qPCR, para ajustar el grado de "efectividad" y evitar el uso de falsos negativos, que podrían presentarse con el test antes utilizados. Los análisis de detección de virus incluirán los de mayor daño económico Potyvirus (OYDV y LYSV), Carlavirus (GCLV y SLV), y Allexivirus (GarV-A, B, C, D). En los primeros dos años se llevarán a cabo ensayos pilotos de laboratorio y de campo que permitan adecuar la metodología de trabajo para luego en una segunda instancia llevar el mismo a una escala comercial o productiva. Por último se realizará un análisis exhaustivo de los costos de producción de material saneado de esta primera etapa.



En la Etapa 2 las plantas ex vitro se mantendrán en jaulas con malla antiáfidos hasta completar el ciclo de cultivo. Los bulbos cosechados se conservarán en un lugar seco y fresco hasta el momento de la plantación. Las posteriores multiplicaciones se realizan en jaulas antiáfidos donde las plantas se analizan individualmente para verificar sus condiciones sanitarias o se entregan a los cultivadores que realizan la multiplicación en áreas aisladas de otros cultivos de Aliáceas (cebollas, puerros, chalotes), hasta obtener suficientes bulbos para iniciar una producción comercial.



Próximamente se brindarán los comparativos económicos de uso del sistema clásico y este moderno, y los beneficios en rendimiento y calidad del último.