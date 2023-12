Los paradigmas dentro de la Facultad de Arquitectura, cambiaron a partir del trabajo en equipo de la diplomatura de indumentaria. Y, el cambio estuvo en que algunos de los maestros de este curso no eran profesionales con título de grado. Esto es poco usual en las universidades, algunos con mucho conocimiento empírico y otros sí con títulos, pero gracias al Decano de la facultad de Arquitectura, Guillermo Velazco, fue quien abrió las puertas para llevar adelante el proyecto.

Francisco Zito y Daniela Ortega, ambos profesores de la diplomatura cuentan la experiencia y cómo ellos se conocieron y fusionaron de inmediato, cada uno con un bagaje de conocimientos y experiencias de vida en cuanto al trabajo.

Daniela, diseñadora de indumentaria y estudio con Roberto Piazza donde se especializó en moldería. Luego hizo la diplomatura en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, de diseño de indumentaria. Ella explica, "más allá de los créditos académicos que son necesarios y te dan experiencia. Continué con las capacitaciones a talleres de costura y cooperativas".

"Con Fran, como llaman a Francisco Zito, nos conocimos en el work shop de Lamyne - M, organizado por la Alianza Francesa de San Juan y auspiciado por Ciencia Tecnología e Innovación. Francisco agrega, que en esa oportunidad lo convocan a él, de la Alianza Francesa por ser ex alumno, es en ese momento cuando nos nucleamos como diseñadores. Es ese work shop lo que nos unió y permitió conocernos. A partir de esto es cuando surge la Asociación Estilo San Juan, sin fines de lucro, dedicada a todo lo que esté relacionado con moda. Los asociados que quiere captar tienen que ver con esto, capacitarse, formarse, estudiar, es decir articular con los pares. Partimos de la base que el conocimiento se comparte, este es nuestro gran lema.

En el proyecto de la diplomatura de indumentaria Fran era profesor, y explica que desde los años 90 no había estado frente a una clase. Una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista. Explicar y enseñar todos los secretos del mundo del diseño y la costura. Ver alumnos tratando de absorber esto y apropiarse de ello. Bajar al cero conocimiento como punto de partida, fue asombroso para mí. Además, está lo creativo también, que hace falta estímulo desde temprana edad, porque te va formando en un mundo de imágenes que luego vas a explotar al máximo.

Fue un proyecto muy ambicioso para los seis meses en que se realizó. Muy difícil en todo aspecto para llegar a articularlo. Ciencia y técnica aportó todos los elementos necesarios para alzar un gran taller de costura. Este material quedó en la facultad, al articular estas tres entidades (Facultad de Arquitectura, Ciencia y técnica y Estilo San Juan) con el objetivo de volver a generar más actividades, como por ejemplo una vez más la diplomatura, cursos, dándole una utilización.

El equipo que conformaba la enseñanza estaba a cargo de: Marta Baliña, diseñadora industrial con una especialidad en diseño de indumentaria. Trató lo referente a la economía circular y la sustentabilidad en la moda, Pablo Pulido, sociólogo, técnico en tintes naturales (hilado, fibras y teñido), Gabriela Naveda que es diseñadora en indumentaria con especialidad en ropa interior, Francisco Zito, diseñador y Daniela Ortega, diseñadora de indumentaria.

Cuando finalizó la diplomatura tuvo mucha repercusión, no sólo en la Facultad de Arquitectura, sino por ejemplo con la nota que publicó Revista Oh!, una coach de emprendedores de Buenos Aires, Romina Ávila, me ubica porque ya nos conocíamos de un curso que tomé en forma online en tiempos de pandemia. Bueno, ella toma otra vez contacto conmigo para decirme que le encantó el proyecto de diplomatura, y que estaba dispuesta a regalarles a esos chicos una clase de emprendedores por zoom, así fue que les dio una capacitación para otorgarles herramientas acerca de cómo emprender. Así muchos otros vieron lo positivo del proyecto.

Fueron 34 alumnos seleccionados que llevaron a cabo la diplomatura, teniendo en cuenta de que había gente que no había terminado el secundario hasta profesionales, entonces era bastante heterogéneo el grupo. Bastante interesante las clases, porque eran enriquecedoras en la experiencia de costura. Francisco opina: "Creo que el oficio cada vez se reivindica más. Sobre todo, el que viene en profesión. Creo que tendremos grandes profesionales", dice Fran y Daniela agrega, "Se van a lograr grandes cambios en San Juan en cuanto a lo que se venga a nivel académico". La diversidad en cada metier es buena para el desarrollo futuro de cada persona, es decir algunos se dedicarán a la alta costura, otros a lo artesanal, otros a lo industrial, etc. Se logro un objetivo en el equipo de trabajo donde se podían unir para la finalidad que sea.

Por ello hasta el día de hoy sólo tenemos una devolución de total agradecimiento, además, solicitando para futuro que las clases continúen y que sean de más carga horaria, porque todos están ávidos de conocimiento. Lo compartido también tiene mucho ver, por ejemplo, entre ellos traspasar sus habilidades para ayudarse unos con otros. Por ello instauramos en el curso esta frase: "El conocimiento se comparte". Enseñar hoy es la clave de la vida, no guardar, porque el mundo y los paradigmas cambiaron. Hoy todo lo puedes ver a través de una red social. Los proyectos colaborativos son los que hacen crecer. Apropiarse de un conocimiento sin trasmitirlo, se acabó. Para muchos alumnos significó la puerta de entrada a otro mundo, luego de esta experiencia.

Daniela cuenta que si se hace la diplomatura para el próximo año ya tiene en Instagram 35 pedidos para cursar 2024. Con esto se muestra la fuerte demanda que hay con respecto a profesionalizar este oficio, el de coser, el de crear una prenda, el saber moldería, etc

Tanto Daniela y yo, somos una máquina de largar ideas al mundo. Tenemos proyectos individuales y en común. Por ello continuaremos trabajando así como lo hacemos con Estilo San Juan, formamos una nueva comisión que salió de la diplomatura, la cual desean hacer un San Juan creativo y poder articular desde otro lugar.

La mesa académica en la entrega de títulos en Diplomatura de Indumentaria 2023, estuvo presidida por el Decano de la facultad de Arquitectura, Guillermo Velazco, la Vice Rectora de la UNSJ, Analía Ponce, la Vice Decana de Diseño de Indumentaria, Natalia Sevilla, la Ingeniera Sandra Noriega (Seciti) y el Presidente de Estilo San Juan, Daniela Ortega, Diseñadora de Indumentaria.

El cierre final fue un gran desfile de moda, que tenía una consigna a cumplir de parte de los alumnos, el tema elegido fue "Los años 80", dentro de esa década cada alumno eligió un tema relevante y lo plasmo en un diseño. Por ello se realizó el desfile en muestra del trabajo realizado durante el curso. Tanto el equipo de profesores y de alumnos desean para el 2024, que este proyecto tenga continuidad.