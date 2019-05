Este coro ha realizado giras anuales por el mundo ininterrumpidamente desde 1998, bajo la dirección del Dr. Gregory Hopkins. Está compuesto de cantantes con calidad de solistas, que brillan en sus solos a su turno a medida que avanzan los conciertos. El repertorio incluye arreglos polifónicos de Negro Spirituals, Música Gospel así como piezas ambiciosas de autores como los Conciertos Sacros de Duke Ellington, y la Misa Gospel de Robert Ray, acompañados de su propia sección rítmica, piano, bajo y batería; así da comienzo el Mozarteum en San Juan.



La música Gospel, (de GodSpell -Palabra de Dios en inglés) es un género de música religiosa cristiana creada con múltiples propósitos como orar, celebrar o entretener. A través de ella los músicos y cantantes expresan su sentir religioso y enaltecen a Dios. Este estilo musical se origina a finales del siglo 19 en los Estados Unidos como una derivación o evolución de los "negro espirituals' o "black spirituals'. Los negros espirituals, surgen en el siglo 17 como resultado de la adopción de la fe cristiana evangélica por parte de los esclavos afroamericanos. Este hecho produjo la posterior fusión de la música religiosa blanca -considerada estéril y plana por parte de los conversos- con los ritmos, bailes y cantos de los afroamericanos, quienes traían su propia cultura. Curiosamente, la historia relata que además de su profundo sentir religioso, los afroamericanos también utilizaban este canto para sobrellevar las angustias de la esclavitud y para transmitirse mensajes en códigos burlando la vigilancia de los blancos. De esta fusión nació a fines del siglo 19 y principios del 20 lo que posteriormente se conoció como música "Gospel'. Con la influencia incipiente del blues y del jazz, los himnos religiosos comenzaron a ser modificados con arreglos que reflejaban la música de los afro americanos. Se destacaron arreglos sincopados, es decir que acentuaban partes que debían ser suaves. Históricamente, el nacimiento del Gospel coincide con los movimientos migratorios de las áreas rurales hacia los poblados, lo cual contribuyó a la propagación de la música religiosa. Ya en el siglo 20, la difusión del Gospel se da mediante registros rudimentarios de los sermones de los predicadores que eran acompañados por instrumentos musicales y coro, los cuales también quedaron registrados. Y, es así que con la popularización de estos grabaciones, comienzan a disolverse las diferencias entre música estrictamente religiosa y la secular. Prueba de ello es la adopción de instrumentos tales como piano (reemplazando al órgano), banjos, guitarras, instrumentos de cuerdas y vientos. En este desarrollo, las voces no se quedaron atrás. En las interpretaciones las voces femeninas eran llevadas al extremo de su registro, lo cual junto con la improvisación y la variación de los tonos dieron origen a esa expresividad tan extraordinaria que hasta hoy caracteriza a la música Gospel. El encuentro de éste con el jazz y el blues se produce gracias a Thomas Dorsey (1899 - 1993). Dorsey es considerado el padre de la música Gospel actual. Antes de dedicar su vida a la difusión del Gospel, Dorsey fue un prolífico compositor y pianista de jazz y blues. Inevitablemente, la energía de estos géneros se trasladó a la música religiosa en sus composiciones.



El género Gospel

El estilo de Thomas Dorsey fue resistido por su relación con la música no religiosa. Esa nueva música desafiaba las pautas musicales establecidas en las ceremonias religiosas. La compañía perfecta para la nueva música de Dorsey llegó con la vocalista Mahalia Jackson (1912-1972), "La reina de la música Gospel'.



Mahalia, al igual que Thomas, se formó con la música de la iglesia Bautista y el blues. Juntos, Dorsey y Jackson, superaron el statu quo y llevaron su novedoso sonido religioso a las calles de Chicago y luego al resto del país. Ya, en los años 60, cantantes profesionales comienzan a incorporar el Gospel en sus repertorios y en 1968 Aretha Franklin posesiona la primer canción Gospel en los pop charts con la canción "Think' (piensa en inglés). En 1969, la grabación de "Oh Happy Day' de los Edwin Hawkins Singers vendió más de un millón de copias en dos meses (algo muy superior a lo común para este tipo de música en esos tiempos). El primer grammy por música Gospel lo gana precisamente Edwin Hawkins por la composición de "Oh Happy Day'. Si bien hacia 1960 el Gospel comienza a trascender las fronteras de los Estados Unidos extendiéndose por Europa, es en los años 90 que se vuelve popular. Según algunos autores, esto se debió en parte a la película de Whoopi Goldberg, "Sister Act' o "Cambio de hábito', en español. Se pueden disfrutar las canciones y escenas en YouTube mediante los enlaces adjuntos al final de este artículo. En conjunto con Edwin Hawkins, otros artistas llevan el Gospel fuera de los límites de la iglesia, lo cual produjo modificaciones en la estructura de la música llegando a ser lo que conocemos hoy. Las piezas actuales son más complejas armónicamente que las anteriores y suelen ser interpretadas por coros cuyas voces transmiten la sensación de que no existen límites para ellas. No obstante, continúan teniendo una estructura musical simple y ligera, que las hace fácil de escuchar y disfrutar. Las raíces religiosas siguen vivas en los cantantes y músicos de este género. Ellos consideran su canto una experiencia indescriptible, plena de riqueza, armonía y estimulación. Para ellos, es una experiencia viva, de cambio constante que, a su vez, es el soporte físico, moral y espiritual. Es su forma de orar, dar gracias, reconocer y alabar a Dios. Un concierto de un coro Gospel es una integración de música, historia, cultura y religión. Los intérpretes expresan toda su pasión y sentir religioso a través de un arte que los identifica y hace trascender, la música.

Precio entradas y lugar de venta



General: $700

Jubilados: $500

Juvenil (*): $350

(*) Hasta 25 años o integrantes de la Escuela de Música de la UNSJ

Los Abonos y entradas pueden adquirirse en la oficina de Mozarteum Argentino San Juan

Av. José Ignacio de la Roza 161 oeste, Ciudad, Oficina 5.

De lunes a viernes. En horario de 9:00 a 12:30.

Se acepta cualquier medio de pago.

Tarjetas del Banco San Juan hasta seis cuotas sin interés.