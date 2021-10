El 6 de agosto pasado entró en vigencia la Resolución 414 del Senasa que regula la gradual prohibición de la importación, elaboración, fraccionamiento y uso del insecticida clorpirifos. Se trata de un insecticida de uso agropecuario y domiciliario (para el control de pulgas y garrapatas en animales domésticos). La resolución prohíbe la importación de la sustancia a partir de los 45 días, proscribe la elaboración y el fraccionamiento desde los 90 días y su uso y comercialización a los 455 días. Es decir, que el clorpirifos quedará totalmente prohibido en 2023. Otros países, como Estados Unidos y la Unión Europea, ya suspendieron su uso. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) lo calificó como potencialmente cancerígeno y consignó sus efectos neurológicos y genotóxicos. Esto se debe a que es un producto que genera alteraciones a nivel hormonal, del sistema nervioso.



Según un informe de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América latina (Rapal), 2019, en Argentina, hay 53 agroquímicos registrados que contenían en su formulación clorpirifos, entre otros Lorsban, Dursban, Selecron y otros.



Existen varias alternativas de uso, hoy hablaremos de Esten 80 y Esten 80 H Plus. Está indicado para Carpocapsa pomonella y Grapholita (Cydia) molesta, entre otras, que para todo el sector de frutales de pepita y carozo, son plagas de real importancia. Se está ensayando en San Juan para Lobesia botrana, polilla de la vid.

Ignacio Guzmán, con Esten 80, en la empresa familiar.



Incluso en la reciente XI edición de la Argoliva 2021, se trataron este y otros temas vinculados con las plagas en aceitunas. Se dio a conocer en los paneles de disertantes especialistas, que para el control de cochinillas, hay algunos bioinsumos que ya se han probado para reemplazar al clorpirifos. Esto dado que en el 2019 se prohibió el residuo de este insecticida en los aceites de oliva, en los Estados Unidos. Y muchos exportadores locales están buscando reemplazar este insumo, el INTA los ha ensayado y funcionan.



Alejandro Guzmán, de Aguafértil, dijo a Suplemento Verde : "Tensac, con fábricas en Tucumán y San Pablo (Brasil) es la elaboradora de estos productos que son insecticidas, y acaricidas, biodegradables, el común llamado Esten 80 es para frutales vid y olivos y el Esten 80 H Plus es más específico, es para hortalizas".



Su hermano Marcos dijo "para olivos, por ejemplo, se usa para MIP (Manejo Integrado de Plagas), es 100% biodegradable, no deja residuos, usado para certificación orgánica y no produce fitotoxicidad. Es de contacto, sus componentes son ácidos grasos derivados de aceites vegetales y sacarosa, que no hace daño ambiental".



Finalmente el joven Ignacio, tercera generación de los Guzmán, agregó "va en dosis de 1% del caldo. Actúa disolviendo la "piel" del insecto, causando deshidratación y "posterior muerte".