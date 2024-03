Los problemas de peso y las enfermedades que se desencadenan a raíz de esta patología se han transformado en un flagelo mundial. Esto se desprende de los datos que indican que el 68 por ciento de la población del planeta sufre de obesidad (34 %) y sobrepeso (34 %). En Argentina las últimas cifras surgen de la encuesta de factores de riesgo que se realizó en el año 2019 que indica que el 61,6 % de los argentinos tiene sobrepeso (36,2 %) y obesidad (25,4 %); mientras que en la provincia esa cifra asciende al 65,7 % distribuido en: 31,3 % y 34,4 % respectivamente. Según los especialistas la evolución de esta patología en los últimos años sigue en aumento tanto en niños como en adultos.

Indudablemente que con estas cifras la preocupación atraviesa naciones ya que deriva en múltiples enfermedades con tratamientos complejos. Por ese motivo San Juan se suma a las actividades propuestas por la Sociedad Argentina de Nutrición, que se realizarán en diferentes puntos del país para tomar conciencia de lo que esto implica a nivel de salud.

María Angélica Chiappa, médica egresada de la UBA, especialista en Nutrición Clínica, Obesidad, Diabetes, Cirugía Bariátrica, y una de las organizadoras de este encuentro junto con la doctora Carla Valera, brinda su punto de vista sobre esta enfermedad y cómo debe ser tratada.



-¿Cuál es el propósito de este día?

Es una iniciativa de la Federación Mundial de la Obesidad para apoyar y estimular a la realización de prácticas para ayudar a las personas que viven con obesidad. Es una manera de mantener un peso saludable y revertir las complicaciones que haya generado. Todos debemos garantizar una vida feliz y más sana, por eso los sanjuaninos nos reuniremos el 4 de marzo en el Parque de Mayo a las 19 con camiseta blanca, ropa cómoda para sumar pasos para transitar juntos el importante camino de la prevención.



-¿Qué se entiende por obesidad? ¿Ha sido declarada enfermedad en el país?

Es una enfermedad crónica y en Argentina aún no fue declarada como tal. El órgano enfermo es el tejido adiposo que se inflama y a partir de ahí se generan enfermedades metabólicas afectando el eje psicoinmunoneuroendocrino. Las personas con obesidad padecen de inflamación cerebral que interfiere en las tomas de decisiones saludables aunque para muchos es falta de voluntad. Es hereditaria y multifactorial, incluso hay fármacos disparadores como antipsicóticos, antidepresivos, anti epilépticos entre otros, por eso hay que trabajar en equipo para ver con los colegas la mejor opción de tratamiento. Hay que aclarar que la obesidad no es una actitud, ni una falta de voluntad, una condición o una consecuencia, la obesidad no es culpa del que la padece. Lo paradójico es que si bien es una enfermedad crónica las personas con obesidad se sienten culpables.



- Precisamente por ese motivo ¿las personas obesas tardan mucho en consultar al médico? ¿Cuándo deberían pedir ayuda?

Cuando vemos que hay cambios conductuales en nuestros chiquitos, como se mueven y comportan con la comida ya hay que consultar al médico. Hay que tratar de acudir temprano a la consulta y no dejar para después porque la obesidad en los niños se debe tratar antes de la adolescencia porque las comorbilidades en un adolescente -como diabetes o hipertensión-, son más graves que en un adulto con obesidad. Además es muy importante la derivación temprana a los especialistas. No hay que esperar a que crezca. También hay que tener en cuenta que si un niño tiene una madre obesa tiene el 50 por ciento de posibilidades de tener la enfermedad y si tiene ambos papás, la predisposición es del ciento por ciento. La impronta de los genes es muy importante por eso hay que prevenir, creo que es lo que más falta hace.

Además hay distintos tipos de chicos. Está el que se mueve mucho pero es polifágico -come demasiado-, hay niños que están mucho tiempo sentados viendo tele, también está el paciente que llega a la adolescencia con el perímetro de la cintura aumentado. No hay que esperar para consultar y también es importante que el profesional ayude y dé contención a la familia. A temprana edad se pueden prevenir enfermedades y ahora hay un fármaco permitido para el tratamiento de la obesidad infantil a partir de los 12 años. Es vital actuar lo antes posible con un hígado graso, con la resistencia a la insulina y sobre todos con las emociones porque la obesidad que queda perpetuada en la adultez es más complicada.

En el año 2020, había en el mundo 158 millones de personas obesas y la proyección para el 2025 es de 206 millones.



- O sea que la derivación a un especialista por parte del médico de cabecera es fundamental.

Siempre le pido a los colegas que detectan la obesidad, ya sea clínico, dermatólogo o cualquier otro especialista, que deriven la consulta a un equipo multidisciplinario encabezado por un médico especializado en obesidad o enfermedades metabólicas que integre un equipo con psicóloga, nutricionista, psiquiatra, entre otros, porque son enfermedades para abordar desde la multidisciplina. No se puede decir simplemente que hay que comer menos y moverse más, aunque claramente hay que hacerlo pero no es lo único.



-¿Existen tratamientos efectivos? ¿Cuáles? ¿Siempre se puede recaer?

Los tratamientos farmacológicos son seguros y eficaces, claro que para eso hace falta previamente un correcto diagnóstico. Se medica como cualquier otra enfermedad. Además hay que tener en cuenta que es crónica, que va y viene, porque inmediatamente uno baja de peso el organismo se pone en marcha para recuperar eso que ha perdido. Algunos dejan de tomar los medicamentos por decisión propia y es el médico quien lo debe indicar para seguir con el proceso, o ver como se continúa. También la cirugía bariátrica sigue siendo un tratamiento eficaz pero no todos tienen acceso a esto, y eso es una realidad. Tratar esta enfermedad es como hacer un traje a medida para cada persona con su historia, con su bagaje, su estilo de vida, las indicaciones son particulares para cada uno.



- ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que derivan de esta?

La obesidad es factor de riesgo para otras enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, trastornos del sueño, infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, cáncer de mama, colón, endometrio, demencia, entre otras.



-¿A nivel de salud pública falta mucho por hacer?

Sí faltan muchas cosas como fomentar el consumo de frutas y verduras, proponer achicar las porciones, comer un solo plato, y un montón de cosas más. Además es vital que se declare a la obesidad en el país como una enfermedad. Hay que tener en cuenta que la "obesidad sana" no existe.



- Más allá de la predisposición genética antes mencionada ¿la nutrición es un factor fundamental?

Sí, eso lo consensuamos con las nutricionistas del equipo porque debe ser equilibrada, balanceada, armónica y rica. Inculcamos que siempre sea un solo plato, una sola porción, hacer cuatro comidas al día, generar 10 mil pasos, beber más de 8 vasos con agua, dormir bien, que la comida sea sana, legalizar un dulce, hacer actividad física programada, movernos 10 minutos por hora, son algunas de las recomendaciones para tener siempre presente. Tampoco estar todo el tiempo sentado, generar pausas activas en el horario de trabajo. Hay infinidades de cosas para hacer para que la obesidad no siga avanzando.



- ¿Qué mensaje le darías a la gente que aún no se anima a un tratamiento?

Hay que apuntar a tener un cuerpo sano, un cuerpo cómodo. No somos un número en la balanza, somos una composición corporal, tenemos una historia y es muy importante saber que bajando el cinco por ciento del peso mejoran las comorbilidades con las que llega un paciente a la consulta. Eso mejora la glucemia en ayunas, la diabetes, mejora los patrones inflamatorios que medimos a través de laboratorio, mejora el hígado graso para que no evolucione. Es muy importante ver avances tales como que el paciente se pueda atar los cordones, caminar y no agitarse.



Datos

Dra. María Angélica Chiappa. Especialista en Nutrición Clínica. Especializada en Obesidad, Diabetes, cirugía Bariátrica. Coordinadora grupo Omint obesidad San Juan

Atiende en Clínica Kronos: Santa Fe 264 Oeste.

Teléfono: 264 5804165

Redes sociales: @dra.maria.chiappa