La biodescodificación es una terapia complementaria que busca descifrar o desarmar códigos del inconsciente de cada persona, es una forma de encontrar un significado emocional en las enfermedades para poder sanarlas, o en todos aquellos "bloqueos" que impiden el desarrollo en diferentes ámbitos. Esta técnica ha tomado mucho auge en los últimos tiempos, tanto que la posibilidad de especializarse, o al menos empezar a profundizar en el tema, ya es posible. A partir del 13 de agosto comenzará el curso de "Formación intensiva de Biodescodificación Integral", que tendrá una duración de 5 meses, con un dictado semanal -todos los sábados durante 3 horas-, en el Instituto Holístico Despertar del Alma. Estará a cargo de Mayra Rosales, coach ontológica profesional, coach holística, terapeuta certificada (Nº Reg.Prof 19-0498), y fundadora del Instituto mencionado ubicado en calle Mendoza 322 Sur, oficina 3.



Esta terapia permite beneficios tales como reconocer una emoción reprimida; conectar con una nueva perspectiva de la realidad; ver los momentos de crisis como situaciones de evolución y trascendencia; descubrir el potencial interno y expandirlo; detectar creencias limitantes que no dejan avanzar en el fluir de la vida; biodescodificar las heridas del pasado; conocer la historia familiar y conectar con las programaciones de éxito y abundancia; conectar con recursos teóricos y prácticos para desprogramar cualquier conflicto y hacer consciente lo inconsciente.



El curso está destinado a formar personas en esta disciplina que le permitirá "cambiar su vida y acompañar terapéuticamente a otras personas. Del mismo modo reconocer que el síntoma o enfermedad tiene relación directa con una emoción reprimida; conectar con una nueva perspectiva de la realidad, entre muchos otros aspectos", indica la profesional.



Mayra cuenta con certificación nacional e internacional para expandir estas enseñanzas, avales del Colegio de Profesionales en Psicología Transpersonal de la Argentina, de la Asociación Gestáltica Latinoamericana y La Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral._

"Desde la biodescodificación se cree que nosotros como seres humanos venimos programados no sólo para nacer, crecer, tener hijos y evolucionar en nuestro estado biológico, sino que también venimos programados para vivir de una determinada manera. Por ejemplo una persona puede estar programada para no tener hijos y su programa a nivel inconsciente se va a llamar infertilidad. ¿Y por qué tiene ese programa? Básicamente porque su cerebro toma ese código y en su historia transgeneracional, tal vez, los hijos la pasaban mal, o pasaban hambre, o nacían y morían. Entonces codifica en su cerebro que tener hijos es igual a estrés, lo bloquea, y esto está vinculado a la supervivencia", explica Mayra, quien también es grafóloga, terapeuta en Psicología Transpersonal y diplomada en Inteligencia emocional._

Muchos consideran que tienen cosas que superar y que a pesar de los esfuerzos no lo logran, o enfermedades que pueden tener una raíz de este tipo. Precisamente muchas personas que atraviesan problemas de salud utilizan esta técnica para "descubrir la emoción oculta o reprimida que les ha ocasionado la enfermedad y poder mejorarla o sanarla", acota Rosales.



Aunque este curso está destinado a un público en general y no hace falta tener conocimientos previos, sí es requisito tener más de 18 años. El contenido contempla desde sus inicios (descodificar), hasta etapas más avanzadas que permiten ayudar a otras personas que no lograron terminar su carrera universitaria, que no pueden formar pareja, incluso aquellas que no pueden conectar con su pasión para poder desarrollarla, por citar sólo algunas de las posibilidades ya que son infinitas.



"No sólo se trata de un síntoma físico, que de hecho hay muchos, sino de esa programación inconsciente que habita en mi, y que me está limitando o bloqueando y me impide expandir mi potencial", indica Mayra.





Datos.

Instituto Despertar del Alma

Mendoza 322 Sur -oficina 3-, entre Mitre y Santa Fe.

Valor de la Capacitación: 5.900 pesos por mes

Teléfono: 264 486 4496

Redes: @despertardelalma