Por los altavoces de la Fiesta Provincial del Teatro 2022 se escuchó decir: La obra ganadora es By Pedir Perdón!, de Marcelo Olivero y Lulo Milán. Sus pares estallaron en aplausos que auguraban y daban más energía al camino por venir. Ese sería el principio de una seguidilla de éxitos anhelados por un lado, poco pensados por otro. Tanto que han realizado presentaciones por el país y ahora fueron invitados por la Dirección de Cultura de Mérida, capital del Estado de Yucatán, México, para realizar dos presentaciones en "La Noche Blanca" que se realizará el 6 de mayo próximo y congrega alrededor de 400 mil personas.



A estas puestas ya se han sumado otras cuatro funciones en Aguas Blancas y en otros ayuntamientos yucatecos.



Bye Pedir Perdón! es una obra "rupturista y movilizadora", o como bien dicen sus autores "escrita desde la herida", con una dramaturgia con forma de monólogo que trata acerca de los bordes que aparecen en el ser mujer, ser disidencia y ser un cuerpo.



Interpretada desde lo más profundo por Lulo -coautor del relato- supo ganar espacios, y sobre todo, aceptación. A esta jugada maestra se sumó a la ahora tríada- Paula Martín, actriz que asumió el rol de gestora y productora internacional.



Un motor impresionante que a menos de una año del premio del Teatro local, organizó la gira por México con 6 presentaciones en distintos puntos del país azteca.



La felicidad que les ha provocado a los actores locales esta invitación a escenarios del mundo, sólo la opaca la necesidad de obtener recursos económicos para poder asistir ya que cuentan con uno de los pasajes y el equipo está conformado por tres personas.



Los "toc toc" se escucharán en varias puertas para cumplir no sólo con un sueño particular sino llevar el teatro independiente a otras tierras. Algo que no es muy usual, por no decir nada usual.



"Mérida es una capital cultural que trabaja mucho en antropología y cuida su cultura ancestral. Tiene dos grandes encuentros en el año, uno es La semana de Mérida en enero y La Noche Blanca que es donde hemos sido invitados. Allí uno de los ejes está vinculado con género y diversidad, por lo que fue elegida. Así fue que luego nos presentamos a la Cancillería Argentina que tiene un programa llamado "Cultura Argentina al Mundo" y afortunadamente fuimos seleccionados, pero sólo nos dan un pasaje. Así es que apelaremos a las autoridades de Cultura de la provincia para que nos den una mano ya que es una obra sanjuanina que llegaría a ese país y no conozco muchas que lo hayan hecho", explica Paula Martín.



Este programa contó con 1700 postulaciones de las cuales seleccionaron 110 correspondientes a proyectos de Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Letras, Música, Gestión Cultural y Artes Escénicas donde figura Bye Pedir Pérdón!.



> LOS ACTORES

Tanto Lulo como Marcelo han tenido en sus manos la producción de toda la obra, no dejaron nada al azar, otro de los motivos que los enorgullece y que muestra como los artistas independientes hacen todo a pulmón. "Para mi esto es muy movilizador por todo lo que hemos experimentado en cada lugar donde nos hemos presentado con Lulo. Desde que estrenamos un 8 M en el Conte Grand, también fuimos a Mendoza al Ciclo Latidos, a La Rioja, Formosa, Chaco y por toda la provincia. En cada espacio terminamos conmovidos porque se genera algo muy bonito con la gente. Es un drama mutante que es recibido con mucha empatía por la gente, y si bien tiene un elemento medio punk de protesta es muy amorosa. Las personas pueden ingresar, compartir el espacio y no sólo espectar desde afuera. Además la obra aborda los territorios donde estamos, tiene un elemento social importante por lo que hacemos una pequeña investigación para sumar cosas de cada lugar y eso genera un vínculo muy cercano con las personas", explica Marcelo, quien también obtuvo la mención de mejor dirección por By Pedir Perdón!, y junto a Lulo otra por Construcción dramatúrgica y performativa.



Aunque no imaginaron recibir una invitación desde el exterior para presentar su propuesta, siempre consideraron que había que diseñar la puesta en escena de una manera despojada para moverse por diferentes sitios, casi como augurando un movimiento importante dentro del país.



En la obra Lulo está en escena mientras Marcelo dirige un retroproyector con filminas, nada más. De hecho esto facilita cualquier gira. El resto es adaptación al lugar, al sonido con el que cuenta cada espacio ya sea un teatro grande o lugares no convencionales.



"En un comienzo cuando nos invitaron para participar del 8 M nos preguntamos ¿cómo habitar ese espacio, ese día que tiene tanto que ver con la lucha contra la violencia de género como así también en la resistencia que hay sobre tratar ciertos temas complejos, dolorosos e incómodos. En ese sentido queríamos hablar de otras situaciones porque el texto va mutando en lo vinculado a lo territorial para lo cual hacemos una pequeña investigación antropológica situaciones sociales, ambientales o temáticas referidas al lugar", indica Lulo.



El relato está muy vinculado con lo autobiográfico, es una obra muy honesta que busca sensibilizar al espectador.



"Tiene mucho que ver con las disidencias y para mi ha sido muy importante estar en diferentes escenarios y recibir un premio por visibilizar otras identidades. Con respecto a lo que tiene que ver con lo identitario y con la resistencia desde un lugar de ignorancia social, y poder acercar nuestras identidades de esta manera. Poner este material en territorio internacional tiene que ver con la profesionalización y aprovechar para formarnos más", agrega Lulo.





> LOS ESCENARIOS

Desde 2022 que fue seleccionada para participar en la Fiesta Nacional del Teatro en representación de San Juan y tras alcanzar el primer lugar en la Teatrina, se sucedieron diferentes presentaciones. Aquí algunas de ellas:

Encuentro Regional en La Rioja, Argentina.

Función en Casa Güemes en la Provincia de La Rioja.

Encuentro Nacional del Teatro realizado en Chaco, en la sala Galatea en Resistencia.

Circuito Regional del NEA en Formosa, en la Casa Cultural El Fuelle..

Encuentro Regional de Nuevo Cuyo realizado La Rioja; como así también funciones en ALMA espacio cultural en Chilecito y en el Servicio Penitenciario de esa provincia.

Teatro Cardinal, corredores de teatro sanjuanino, plan de circulación del INT con funciones en: La Chimbera y Santa Rosa -Departamento 25 de Mayo- ; en el Servicio Penitenciario Provincial.

Funciones en la escuela Bachiller Columna Cabot, en Villa Iglesia, en la Escuela Antártida Argentina en Angualasto y en el CENS de Rodeo.







> EL ARGUMENTO



"Escribir desde la herida", es la frase que podría resumir la trama de Bye Pedir Perdón.

La Obra Performance propone pensar el cuerpo como un territorio, atravesado por el género, la identidad, las violencias, lo colectivo y lo particular, lo social y sus mandatos. El cuerpo como un territorio situado de devenires históricos, sociales, culturales pero en construcción, deconstrucción y reconstrucción. Se propone un dispositivo escénico que intenta acercar a las grietas, fisuras y hendijas de género para posibilitar un espacio amoroso y honesto de reflexión y diálogo.



Además, la Obra Performance propone habitar la teatralidad en espacios no convencionales en los que los espectadores pueden entrar: se los invita a ser parte de la escena de manera totalmente voluntaria.

> MÉRIDA, EL DESTINO



Con un poco más de un millón de habitantes, Mérida es una ciudad multicultural en su arquitectura, gastronomía, ritmos de vida y creación. Reconocida con premios internacionales y como mejor ciudad habitable del país, padece, sin embargo, violencia intrafamiliar y salarios inferiores a la media nacional, así como notables diferencias en sus servicios.



Años atrás, el centro histórico fue percibido como un espacio vacío e inseguro por las noches. Ante la inversión en este sitio, diversas estrategias se activaron. Así, ante la necesidad de fomentar experiencias positivas atrayendo ciudadanos dispuestos al consumo de entretenimiento y gastronomía en la ciudad, surge el programa de la Noche Blanca donde actuará el elenco local de Bye Pedir Perdón.



Este encuentro data de 2013 debido al interés del Ayuntamiento en dotar el centro histórico de elementos de convivencia. Abrieron diversos espacios culturales simultáneamente para redescubrir y resignificar los espacios públicos de la zona, permitiendo que ciudadanos de todas las edades compartan vivencias culturales, galerías, museos y más en un horario fuera de lo común.



La Noche Blanca permite visibilizar el patrimonio arquitectónico local y de estilos híbridos proyectando elementos audiovisuales sobre monumentos y edificios históricos. Durante el encuentro se abren de manera gratuita todos los espacios escénicos del centro y se organizan bailes y espectáculos al aire libre en todas las plazas y parques públicos. La programación termina en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Los restaurantes y bares se unen a esta iniciativa.



CONTACTOS

Para quienes quieran colaborar con Bye Pedir Perdón

Teléfono: +54 9 264 4430413 (Paula Martín)

E-mail: byepedirperdon @gmail.com

Redes: @byepedirperdon