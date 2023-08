Ahimsa, es un espacio donde se puede profundizar en los contenidos de la cultura milenaria con pasión y entrega. Está dirigida por Fernanda Palacio, Belén Sánchez y María Flores, dedicadas a la enseñanza del yoga y la práctica de su filosofía, brindando profesorados y especializaciones. Cuyo objetivo es fomentar el crecimiento físico, mental y espiritual de los estudiantes, guiándolos en su viaje hacia el bienestar integral.

La propuesta es una amplia variedad de clases, adaptadas a diferentes niveles y necesidades. Desde clases introductorias para principiantes hasta prácticas avanzadas, el equipo de profesores está altamente capacitado y comprometido en brindar una experiencia enriquecedora.

Además de las clases regulares, en Ahimsa también ofrecen profesorados y especializaciones para aquellos que deseen profundizar su conocimiento y convertirse en profesores de yoga certificados.

En esta oportunidad anuncian la llegada a la provincia de San Juan del Presidente de la Fundación Sudamericana de yoga, Marcelo Rebottaro, Swami Ganesha. La Federación Sudamericana de Yoga se fundó en 2008 como resultado de la iniciativa de cinco asociaciones argentinas de yoga y tai-chi para crear un marco legal y académico que diera seriedad a la formación de profesores de yoga, trabajando desde entonces por la unión de las escuelas de yoga en Sudamérica y estableciendo conexiones con otras entidades a nivel continental y mundial, la cual cuenta con los siguientes avales internacionales: Global Yoga Alliance, World Movement Yoga and Ayurveda,World, Yoga and Ayurveda Community y World Yoga Community.

Sobre Marcelo Rebottaro, Swami Ganesha

Cuenta con una extensa trayectoria que resumiendo su currículum es: Mahacharya, Psicólogo Clínico (2008), Discípulo del Maestro Miguel Genauth 1961 - 1973, Profesor de Yoga Escuela Miguel Genauth (1973), Profesor de Yoga Fundación Indra Devi 1992. Recibió grado de Acharya 1993 de Swami Brahamananda Saraswati, Dr Ramamurti Mishra Presidente Director de New Yord Yoga Society U.S.A, Reconocido Swami 2008 por el actual director del Ananda Ashram (dependiente de New York Yoga Society U.S.A.). Recibió grado de Acharya 1993 de Swami Jyotirmayananda Saraswati. Director del Yoga Reserch Fundation Miami Florida, Consultor Ayurveda Dr José Rougue (Brasil), Dr Subhash Ranade Presidente de la Academia Internacional de Ayurveda (Pune India). Dra. Sunanda Vairya Ranade (Pune India),Yogacharya (1995) Integral Yoga Institutes and Satchidananda Ashrams,Yogacharya (1995) Asociación Uruguaya de Yoga. Entrenador de Yoga Artístico y Deportivo Federación Argentina de Yoga (1995), Yogacharya 1996 Asociación Sudamericana de Yoga Integral, Yogacharya 2000 World Union of Yoga., entre otras destacadas congratulaciones, por lo tanto, consideramos imperdible el primer Seminario-Clínica de Yoga en la provincia de San Juan, dictado por el reconocido Swami Ganesha Marcelo Rebottaro, Presidente de la Federación Sudamericana de Yoga.



Seminario - Clínica de yoga

Dictado por: el presidente de la Federación Sudamericana de yoga - Swami Ganesha- Marcelo Rebottaro

* Dinámica del Movimiento

* Progresión de Asanas

* Biomecánica del Yoga

Se entregará Certificación con aval internacional.

Dirigida a: Practicantes de yoga y estudiantes o profesores de yoga.

Día: Sábado 26 de Agosto.

Horario: 9:00 a 12:00 / 14:00 a 17:00 hs.

Lugar: AHIMSA Escuela de Yoga

Dirección: Manuel Zavalla (ex calle Cabaña) 265 (n) Rivadavia - San Juan.

¡Cupos limitados, reserva tu lugar ahora!

Informes: 264 - 4123042 / 264 - 4757220

@southamericanyogaalliance

@ahimsayogasanjuan