Desde Carpintería, en el departamento Pocito, el arquitecto Marcelo Ighani habla de "un año flojo para todos los pistacheros. Si bien este cultivo presenta variaciones anuales en su rendimiento, es la primera vez en 30 años que hay una merma tan marcada".

"Los altibajos en primavera tan marcados de la temperatura han provocado un cuaje muy desparejo y con ello seguramente tengamos menores rindes", señaló el empresario nacido en Irán y nacionalizado Argentino que trajo el cultivo a nuestro país en la década del 80 del siglo pasado.

Y destacó: "en el sector se habla de una merma promedio del 50 % en general. Una finca tendrán un 40 % menos de rinde y otras el 60 menos. Por ello en promedio se habla de la mitad".

Y remarcó "no sólo se trata de la vecería -alternancia en los volúmenes de producción anuales-, sino más bien de que no hubo un despertar de las plantas parejo. La hembra se despertaba y el macho no o viceversa", indicó el productor agregando que "esta diferencia de fechas, hace que cuando el macho suelta el polen no haya flores abiertas en las hembras; o a la inversa según el cuartel".

Marcelo Ighani junto a sus hijos Maximiliano y Soledad y su yerno Nicolás Echegaray conducen la firma Pisté SRL, empresa responsable de promover y desarrollar la producción del "oro verde" en San Juan y Argentina.

Esta empresa en Ruta 40 y calle 5 tienen en suelo pocitano, una importante planta de procesamiento de este fruto seco con destino al mercado interno y a la exportación también. Pero allí también multiplican plantas de semillas certificadas, importadas de EEUU.



Crecimiento



"El cultivo crece en extensión hoy en el país. No sólo en San Juan, el mejor lugar de Argentina para el pistacho, sino también en Mendoza", destaca el introductor de esta especie al país.

Actualmente sólo en San Juan "hay 6.500 hectáreas y 4 a 5 viveros produciendo. Muchos multiplican de 150 a 200 mil plantas anuales. A 330 árboles de marco de plantación por hectárea, uno puede dimensionar muy fácil el ritmo de crecimiento del cultivo".

"Nosotros, por ejemplo, pasamos de germinar 150 mil a 300 mil plantas este año", indicó Ighani agregando: "Casi mil hectáreas nuevas sólo de nuestro vivero".

Y remarcó a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO que "el cambio de gobierno, las medidas macroeconómicas implementadas y una mirada del Estado más interesado por generar inversiones y con ello desarrollo económico y empleo genuino, han despertado en poco tiempo el interés por invertir en San Juan en este cultivo".

Cabe recordar el viraje de los últimos años hacia una producción más orgánica que convencional de Pisté SRL en sus 110 hectáreas cubiertas de bosques que, además, contribuyen a reducir la huella de carbono de nuestra provincia y país.

"El INTA, por ejemplo, investigó y aconseja regar los campos de San Juan con el agua del lavado de los pistachos para el control natural de nematodos", afirmó el productor.



Mercadeo



Respecto de la comercialización de la nuez del pistacho, en Argentina con el resultado del descalabro macroeconómico causado por la excesiva emisión monetaria del último quinquenio hasta diciembre del 2023, "el mercado está muy pobre en ventas", señala el empresario iraní.

El aumento de la pobreza en Argentina en el 2022 y 2023 "contrajo notoriamente el consumo en cuanto a sustitución de importaciones".

Sin embargo, "con un precio por kilogramo de alrededor de U$S 10, hoy vender a países vecinos de Argentina es muy buen negocio. En lugar de traer pistacho desde EEUU, hoy es negocio llevarlo desde San Juan a Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil", por ejemplo.

En síntesis, "estamos felices porque el pistacho va a cambiar el perfil económico productivo de San Juan".

Pisté SRL avanza con sus inversiones para procesar y comercializar pistacho en el país y el mundo.

LOS NÚMEROS DE LA PISTACEA VERA

4.500 Kilogramos es el rinde promedio por hectárea de un bosque pistachero en la provincia de San Juan.



8 U$S es el precio promedio de una planta de pistacho proveniente de semillas importadas certificadas.



4.500 U$S es el costo promedio de inversión por hectárea de este cultivo contemplando plantas y riego por goteo.

650 U$S por hectárea es el costo operativo anual promedio de un bosque de esta nuez en los suelos sanjuaninos.



10 U$S es el precio promedio FOB por kilogramo de pistacho en el mercado internacional según su calidad.

Este fruto seco se comercializa como snack tostado y salado, pelado e incluso molido para repostería.

San Juan ya cultiva unas 6.500 hectáreas

Desde 25 de Mayo Facundo Balboni, presidente Grupo BMF Agro indicó una realidad diferente a la de los cultivos que llevan más año en producción, ya que los primeros ciclos sus rindes van en aumento.

"Tenemos 6 fincas y viveros en 25 de Mayo. Somos un grupo de familia y amigos de Buenos Aires", comenzó destacando para agregar luego: "El vivero produce alrededor de 350.000 árboles por año. Tenemos distintos productos y acompañamos al productor compartiendo nuestra experiencia para hacer más fácil el ingreso a un nuevo cultivo. Tenemos plantadas cerca de 500 hectáreas, de las cuales 50, están por dar su segunda cosecha".

Indicó que "en cuanto a rindes, esperamos mayor cantidad que el año anterior, que fue la primera cosecha de esos lotes".

Y confirmó el desaliento a la inversión en producción de los últimos años en Argeentina: "la demanda de plantas se vio afectada por la cuestión electoral y a fin de año, hubo un poco de especulación. Pero ahora viene reactivando".

Balboni observó que, en este nuevo contexto político nacional: "hay un interés muy grande en el exterior por pistacho argentino, se ha plantado bastante, pero también el consumo viene creciendo a pasos agigantados. El mercado europeo muestra su preferencia por pistacho que no sea de EEUU".

Desde 25 de Mayo Facundo Balboni mostró el crecimiento en superficie de este cultivo en San Juan.

Sin embargo, los datos brindados por la Dirección de Comercio Exterior de San Juan a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, ubican a Italia y Rusia como principales compradores y a España, Francia y Alemania como demandantes habituales.

"Es importante trabajar de manera profesional para tener buenos rindes. Le genética es clave, y desde ya las buenas prácticas en el cultivo. Poda, riego y nutrición son la clave" sentenció Balboni.



Más inversiones



San Juan según cifras del sector ya ronda las 6.500 hectáreas de bosques de pistachos. Le siguen los bosques mendocinos con unas 1.000 hectáreas y con 200 hectáreas cierra el podio La Rioja.