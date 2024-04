Como era de saber, el verde está de moda. La frescura y vitalidad que nos dan las plantas mejoran notablemente las condiciones de vida, son varios los estudios que han demostrado todas las ventajas que estos seres vivos nos dan a cambio de muy poco que les damos. Las plantas de interior toman protagonismo dentro de casa y en todos sus ambientes por ello valen desde las más pequeñas hasta las selváticas. Estas también se adaptan a balcones, patios o galerías, dependiendo de los rayos solares.

Así transforma tus espacios en verdaderos entornos verdes con estos tips de tendencias botánicas que encantan.



Verde con plantas XXL

Cuando hablamos de máxima expresión nos referimos a plantas XXL, llevar la naturaleza adentro con hojas, ramas y troncos grandes es posible. Existen varias especies que son ideales para complementar nuestros espacios. Las plantas de hojas grandes como la maranta, la calathea, la alocasia, filodendros, ficus, monsteras y las palmeras de interior crearán ese aspecto selvático, y los huecos se rellenan con plantas de interior más pequeñas.





En tu lugar productivo

No olvides que tu espacio de trabajo es un espacio en el que pasas la mayor parte de tu tiempo, complementarla con vegetación es posible. Y no creas que la falta de iluminación es una condicionante, existen muchas especies que pueden vivir con luz artificial y ser la perfecta compañía. Plantas para espacios estrechos, de poca luz y bajo mantenimiento: zamiculca, sansevieria, dracaneas, schefleras, etc.



Crear el trópico

Crear espacios tropicales es un estilo diferente con hojas gruesas, brillantes y llamativas. Este tipo de plantas definitivamente aportan una energía diferente, son de impacto ya que nadie se puede resistir a sus formas y colores. Seguro las has visto: Alocacias, Ave del paraíso, Caladium, entre otras más.



Las variegadas se imponen

Una tendencia en constante crecimiento, estas especies incorporan toques vibrantes, el verde de sus hojas con tonalidades blancas hacen de la naturaleza una mágica muestra de armonía con el entorno. Existen varias especies que tienen sus versiones en variegadas como la monstera deliciosa, adansonni, peperomias, puedes dar un paseo por los viveros haber que encuentras.



Plantas colgantes

Estas son la manera más clara de entender que el espacio no es una limitante, ellas están hechas para llegar a todos los espacios y estas especies se caracterizan por convertir paredes en verdaderos cuadros vivos. Recuerda siempre darles una guía para que estas puedan crecer de forma ordenada, su cuidado y fácil propagación hacen de estas especies que sean muy cotizadas. Entre las más comunes están las monsteras, pothus, filodendros y otras más.





Llamadas por su nombre

Te mostramos algunas plantas de interior con su nombre para que puedas individualizarlas y así elegir la que más se adecua a tu espacio interior. Anímate y transforma tu hogar con más verde, un toque diferente y lleno de vida saludable.

Palma Kentia

Alocacia

Euforbia Eritrea

Filodendros

Monstera