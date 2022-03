Rogelio Fernández Vásquez, 78 años, es hijo del fundador de la joyería y relojería Tic Tac, que este 1 de abril cumple 80 años de trabajo en el medio. La casa fue fundada por Rogelio Fernández Jiménez y Antonio Caputo de 1942 en el mismo lugar y alquilando desde aquel entonces.



Rogelio cuenta como fue que llegó hoy a celebrar y continuar con el negocio que inicio su padre: "Me eduqué en la Escuela Fray Justo Santa María de Oro en el primario y en el Colegio Nacional hice el secundario, desde pequeño me desempeñaba con algunas tareas en la relojería ya que con 13 años y en bicicleta hacía cobranzas en horario de tarde, ya que a la mañana iba al colegio. Éramos dos cadetes, uno era yo que también realizábamos el aseo de la relojería. Así corrían los años estudiando y trabajando. Un día mi padre viajó y fue mi oportunidad para cambiar el piso del negocio, deseaba hacerle ese regalo, aclara Rogelio. Al cabo de un tiempo ya más grande yo quería comprar una parte del negocio, le comenté a mi padre porque él tenía un socio, así fue que durante tres años pague un monto hasta que logré convertirme en el socio de mi padre. Me casé en el año 1966 con Alicia Beatriz Sirerol y es ella quien me ayudó a terminar el secundario. Luego mi padre fallece, hace 36 años, y pasé a ser socio de mi madre. Luego de fallecida mi madre, continué con mi esposa Alicia, hasta que fallece en el 2004.



Hoy estoy trabajando con mi hija, Claudia Fernández Sirerol, que colabora junto a otros en la relojería.

Ya transcurrieron muchos años y los servicios se ampliaron, como los de joyero y relojero. Las reformas también fueron acordes a las circunstancias económicas del momento. Pero hoy soy feliz porque tengo una familia y trabaje codo a codo con mi padre y lo que logré lo hice con trabajo. Soy una persona que me muevo en las instituciones sanjuaninas, como el Rotary y como dirigente de empresa con 50 mercurios de oro. Agradezco al sanjuanino, es bueno, lamentablemente hoy la situación es muy dura. El negocio se mueve poco, con composturas y arreglos. Por ejemplo cuento esto para saber más de la situación: las alianzas hoy son de plata o vienen con las alianzas de los padres. Esto aclara lo que vivimos. Se hace mucho esfuerzo bajo estas circunstancias por eso implementamos el plan ahorro y recibimos todas las tarjetas sin interés. Para este año de aniversario tenemos el 10% de descuento en pago efectivo. Estoy orgulloso de poder trabajar con 78 y ser hijo del fundador siempre con la ayuda de la gente que colabora conmigo".



El Dato:

Relojería y Joyería Tic Tac

Calle Rivadavia 137 (e)

Tel. (0264) 422 - 7631