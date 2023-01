Cada vez hay más chicas que se animan a las uñas con brillitos y a las aplicaciones en relieve, a lucirlas con dibujos sencillos y por qué no las que prefieren los que son bien complicados, las uñas de todos los colores. Uñas perfectas, delicadas, y con algunos centímetros de extensión para darle más femeneidad a la mano.



Todo ese mundo le llegó a Natalia Rodríguez, una docente de Nivel Inicial que, buceando en sus inquietudes por querer aprender algo nuevo, descubrió el esmaltado y el cuidado de las uñas. Y quiso saber más. Hace 8 años, aún era un poco incipiente, de todos modos, ella se aventuró y empezó a hacer algunos talleres: primero fue en una estética de San Juan pero no fue suficiente y se fue a Mendoza a la academia de Rocío Isquierdo que es representante de una experta rusa, Yulia Gorbachuk, que está dejando huellas en todo lo referente a manicuría.



En definitiva es lo que le pasó a esta sanjuanina que no solo se capacitó en manicuría general (para saber todo sobre la anatomía de la uña y la mano, cuidados, sistemas y propuestas) sino que apostó a una tecnicatura -que la habilita a enseñar y dar talleres- y hasta se especializó en arte en uñas, incursionando en corrientes artísticas y pintores de todas las épocas para llevarlas a esta parte de las manos, según detalla esta fanática que a esta altura puede decorar con arabescos y trazos sencillos pero también boceta rostros, animales, figuras que requieren luces y sombras, todo en miniatura.

"Descubrí un mundo que me enamoró, un mundo que no tiene fin y que te permite innovar y soñar. Más allá de la estética y las técnicas hay que respetar el cuidado de la mano y usar productos de calidad'', dos de los secretos que transmite en sus clases de 3 horas. Es que de alguna manera lo que iba aprendiendo, lo fue aplicando a sí misma, en realidad nobleza obliga decirlo, en menos medida que para todos los que la rodean y de a poco se convirtió en su emprendimiento Estilo Libre Estética & Formación. Ella no solo hace gabinete sino que además enseña. Así puede conjugar sus dos pasiones: la docencia y la estética en manicuría. A esta altura de las circunstancias tiene un cronograma de talleres para todos los interesados en seguir sus pasos. Por ejemplo, 3 de de febrero próximo enseñará Soft Gel y Pres On, los días 6 y 7/02 sobre Deco de Salón (esto es todo lo referido a utilizar insumos de decoración -como los polvos neón y los holográficos-, dibujos, manipulación de pinceles para lograr diferente trazos, etc), al otro día un taller de esmaltado semipermanente y capping y el 17 de ese mes, uno de Construcción de uñas en polygel sistema dual.



Los talleres son personalizados -de no más de 5 personas-, los dicta en su gabinete ubicado en Rivadavia 1011 (oeste). Entrega certificados de participación y cuestan entre 3000 y 4500 pesos (valor que incluye los insumos y materiales, las herramientas y el equipamiento que se necesita. Quienes participan solo tienen que llevar una toalla de mano y estar dispuestas a trabajar en sí mismas, eventualmente pide que vayan acompañadas de modelos. Natalia entrega hasta el material de clase y aparte, para quien quiera, vende kits de insumos). Para mayores datos, hay que contactarse con el 2645451983.



Lo básico



Según detalla la experta, entre los elementos fundamentales para hacer este tipo de trabajo en manicuría hay que contar con una cabina (hay de diferentes potencias, pero para uso personal basta con una básica de 6 watts y que cuesta alrededor de 900 pesos, de la potencia depende el tiempo a usar, que generalmente va de 30 segundos a 2 minutos las de menos potencia), una lima, un repujador (sirve para despegar las cutículas de la uña y a la vez exfoliar los resto de piel muerta que van quedando. Generalmente se usan los de acero que son fáciles de sanitizar pero también vienen descartables), colores para esmaltar, base, finalizador o top coat (da brillo y como es impermeable da protección), imprimantes (son deshidratadores que sirven para que se absorban los productos), aceite de cutículas y removedor para sacar el esmaltado semipermanete sin dañar las uñas.



Todos estos elementos además son herramientas del trabajo de manicuría que requiere preparación de las uñas y las cutículas, sanitización, entre otros pasos fundamentales. Un detalle que no es menor es que una vez que el material esmaltado empieza a levantarse, es clave, quitárselo en gabinete y no arrancarlo porque eso daña las distintas capas de las uñas.

"Hay muchos mitos se dice que la uña tiene que respirar y por eso no hay que hacerse estas técnicas de estética seguido, pero no es cierto. Yo solo recomiendo un descanso para evitar que la acumulación de material químico pueda causar alguna reacción o alergia. Otra recomendación es el uso de guantes y el cuidado de las manos con la lavandina, con refregar vajilla o con el trabajo manual exigido cada vez que se hacen esmaltado semipermanente por ejemplo para que dure el tiempo esperado'', explica.

Que es cada técnica



Semipermanente: es un esmaltado que solo da color y también, diseño a la uña. Vale aclarar que es como un esmaltado cualquiera pero dura más (en promedio 15 días). Se hace en cabina y con todos los productos. Es la técnica más básica, la más pedida, la más económica.



Capping: surge como un tratamiento para uñas débiles o dañadas, que se parten, se quiebran o se astillan. No da longitud. Simplemente es una capa de gel sobre la uña esmaltada que da una fuerza extra y protección. Está muy de moda, pero no tiene sentido pedirlo para uñas firmes y largas porque no se necesita. Dura un poco más que otras técnicas. Si no se esmalta, queda como terminación, un brillo discreto.



Uñas esculpidas: es todo lo armado artificialmente que da longitud a la uña natural, se puede hacer con diferentes insumos: gel de construcción (un gel acrílico moldeado sobre la uña), acrílico (unión de polímero y monómero que se seca muy rápidamente) o polygel (un material que seca en cabina) . Más allá del material usado, hay distintas técnicas como molde, cápsula dual, tips para construir uñas y hacerlas más largas (se puede hacer de los centímetros que cada uno desee, inclusive extra largos para eventos o para exposiciones o competencias porque para la vida cotidiana es muy incómodo) o darles diferentes formas (cuadradas, cuadradas con las puntas redondeadas, ovaladas, almendra, possimo ballerina, stileto que son puntudas y pinchudas, coffing). Realizarlo puede llegar a insumir hasta 3 horas, sin contar el tiempo de limado para que queden las uñas perfectas, esmaltado e inclusive detalles como apliques, strass o diseños.



Soft gel y pres on: Son sistemas que dan longitud a la uña, simulan ser mas largas, pero no son uñas esculpidas porque no las construye la manicura sino que son tips que se pegan con un gel (soft gel) o con un pegamento (pres on). La uñas ya vienen esmaltadas y luego de aplicarlas, se pueden sacar y volver a usar en otro momento.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Estilo Libre San Juan