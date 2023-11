Los presidentes de las Juntas de Riego del Departamento Hidráulica en los departamentos Caucete y Sarmiento dialogaron esta semana con Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO



Andrés Roca del departamento del Este y Nicolás Yanzón del Sur, mostraron su "preocupación por la falta de agua en los canales y la necesidad de acordar inversiones en tecnologías para saber a ciencia cierta por qué muchas veces se concede un coeficiente pero no llega a las colas de los canales".



"El coeficiente acodado hoy es muy bajo. Pero es lo que hay. 0,28 es el coeficiente de riego. No hay agua y por ende lo poco que corre en los canales no tiene peso, no tiene presión como para colaborar con la eficiencia del riego", indicaron.



Desde su rol de cogobierno del recurso hídrico en la provincia esgrimieron al cierre de nuestra edición "la urgencia de conocer y ponernos a trabajar ya con las nuevas autoridades de Hidráulica. Necesitamos conocer quién es y esperemos que además de los conocimientos de rigor en hidráulica, los tenga también en los diferentes ciclos vegetativos de los cultivos y sus demandas hídricas".



"Debemos informar lo actuado hasta ahora como regantes y que, empapados en el tema, trabajemos juntos en las distintas acciones de corto, mediano y largo plazo que necesitamos ejecutar", indicaron.



LOS NÚMEROS

Sarmiento, por ejemplo, "con el 0,28 de coeficiente en el canal -es el mismo para todos los canales-, contamos con unas 21.600 hectáreas empadronadas pero con agua sólo para un poco más de 6.500 hectáreas reales a regar", consignó Yanzón, agregando: "Esta semana, por ejemplo, hubo fuga en una junta de canal y por ende nos cortaron unos 3 días el agua para riego".



"Con muy poca gente, la Junta tiene a cargo a unos 121 kilómetros de canales. Actualmente estamos coordinando un relevamiento de regantes y hectáreas cultivas y necesitamos instrumentos de aforo calibrados".



Roca por su parte indicó que "en Caucete tenemos 90 kilómetros de canales presupuestados por la Junta. Con 2.033 cuentas o usuarios. Regamos en este momento 10.500 hectáreas, mientras empadronadas con derecho de agua son unas 12.223".



Finalmente Roca, preocupado, consignó: "Tenemos una deuda de 150 millones de pesos. En estos momentos los están notificando a los productores".