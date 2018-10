El experto español, Ramón Sánchez, al centro, recorriendo emprendimientos

olivícolas en su visita a San Juan.



Ramón Sánchez, ingeniero español de la empresa Bioibérica, estuvo esta semana en San Juan, visitó algunos emprendimientos y dio una conferencia en la Jornada Técnica de Actualización Olivícola sobre Experiencias del Uso de Bioestimulantes en Olivos. La misma tuvo lugar en la Granja Pocitana, de la familia Moral Torés, ubicada en Ruta 40, entre calles 13 y 14.



El profesional intercambió ideas con los ingenieros agrónomos y encargados de fincas con montes de olivos, hablando del uso y ventajas de algunos productos químicos de la firma española en la que trabaja, y también recorrió empresas agroindustriales de Ullum y Pocito.



Lo llamativo de estos productos de uso agrícola es que su origen es de materia prima de origen animal, se extraen biomoléculas por hidrólisis enzimática.



Además de Brometan, representante en Argentina de Bioibérica, en la persona de los ingenieros agrónomos Mariano Marcone y Gabriel De la Iglesia, estuvieron presentes Diego Calderón, Mario Ferrarini, Fabián Famar, José Jurcic, Mario Coralli, Eduardo Agüero, Martín Gómez, Edgardo Olivera, José Luis Sáez, Humberto Moral, Leonardo Moral Torés, Fernando Pellicce, Gerardo Mercado, Gabriel Zabaleta y Juan Pablo Molinelli.

Representantes de Brometan, e ingenieros locales, escucharon consejos.



Sánchez comenzó hablando del Macrosorb Foliar, que es un bioestimulante natural a base de L-alfa-aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática (lo que garantiza una alta concentración de aminoácidos). "Es un fertilizante que actúa incrementando el trabajo fotosintético del cultivo, aumentando el rendimiento del cultivo. También es recomendable en aquellos casos en que el cultivo necesita una rápida recuperación, como después de sufrir el trasplante. El modo de empleo, en aplicación foliar, durante los períodos en que las plantas precisen mayor vigor, tales como es inicio de la vegetación, prefloración y caída de pétalos, y desarrollo de los órganos vegetales a recolectar. La dosis general es de 200-300 cm3 de por cada 100 litros de agua".



Como consejos prácticos a los presentes, les dijo que "este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (aplicado al suelo). No pulverizar en horas de alta insolación o temperatura, ojo en San Juan. Y para lograr un buen mojado este producto debe aplicarse con un tensioactivo no iónico, no polar al 0.1 - 1.5%. Y hay que agitarlo bien antes de usar".



El Macrosorb Radicular es similar, acciona incrementando el trabajo fotosintético del cultivo, especialmente cuando este queda resentido por condiciones adversas (bajas o altas temperaturas, sequía, asfixia radicular, fitotoxicidad, vientos, granizo, etc.). Mantiene la producción a través de las cosechas. Se aplica en todo tipo de cultivos a través del agua de riego (localizado, aspersión inundación). Puede ser mezclado con los fertilizantes y demás productos fitosanitarios habituales, previa difusión en agua. El agua de riego no debe superar nunca los 2 gramos de sal por litro.



Al consultarle sobre cómo se aplica, informó que en todos los momentos en el que el cultivo necesita un estímulo nutritivo y fisiológico, tales como trasplante, inicio del ciclo vegetativo, prefloración y caída de pétalos, desarrollo de los órganos vegetales a recolectar. También se utiliza en soluciones nutritivas como estimulante de la mayor asimilación de nutrientes por parte de la planta.



Varios emprendedores de los presentes dijeron estar utilizando estos productos, fundamentalmente en las camas calientes de producción de plantas de olivos.



La utilización es generalizada, no sólo para olivicultura, sino que se aplica en hortalizas a tomates, lechugas, melones, sandías, cebollas, frutales de carozo, de pepita, también cítricos, vides de mesa y de vinificar, hasta en árboles y arbustos ornamentales, y en campos deportivos, barrios privados, parques y clubes.



Posteriormente, Sánchez habló del Amino Quelant K low pH, que es una fórmula con una elevada concentración de potasio y aminoácidos, también por hidrólisis enzimática. Entre los beneficios, da más color, mayor contenido de azúcares, mayor contenido graso, precocidad, aumenta el calibre y algo importante, se puede aplicar a todo tipo de cultivos mediante pulverización foliar o por riego localizado.



Las dosis recomendadas para aplicación foliar van de 2-4 litros por hectárea y en la forma radicular, aumentan a 5-10 litros por hectárea. El momento para la aplicación, sugiere realizar varias aplicaciones (cada 7-15 días) desde el desarrollo de los frutos u órganos hasta la maduración o recolección de los mismos.

Lo nuevo



El visitante español habló de Optimus, un fosfipéptido para estrés biotico y oxidativo, y del Armurox, un péptido al que le suman silicio, para dar batalla al estrés biótico y mecánico. Mencionó que el Optimus es un fitofortificante, que tiene acción con acción fungistática y fungitóxica. "El espectro de acción incluye los hongos de géneros Phythium, Phytophtora, Bremia, Plasmopara, Peronospora y Pseudoperonospora". Indicó los excelentes resultados en campos con papa, tomate, lechuga, frutilla, olivos, nogales, frutales de carozo y pepita, vides y arándanos".



Luego destacó la gran innovación que representa en el mercado el Armurox. "El modo de acción es una barrera de silicio soluble, que arma una doble capa cuticular protectora (exterior e interior) y previene la entrada de hongos patógenos. Además que activa mecanismos de defensa. Viene a completar el portafolio de Soluciones Sustentables de Brometan para el manejo integrado de enfermedades fúngicas y bacterianas, especialmente en aquellas estrategias de "Cero Residuos" en cultivos que lo requieran. Se recomienda para control de oidios y royas. Y el Optimus, es para el grupo de peronosporas.



Finalmente dio recomendaciones para usarlo en forma foliar y en fertirriego. Los productores consultaros dosis y detalles para la aplicación.