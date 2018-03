La vendimia sanjuanina está entrando en sus semanas finales y la esperada producción de 600 millones de kilos de uvas para esta temporada se está perdiendo en las viñas y parrales por deshidratación debido a la sobremaduración de los frutos y en otros casos a la pérdidas de hojas por peronóspora. En la foto aparece una viña de Malbec de una finca de Zonda con elevado tenor azucarino. Por esperar a que la bodega le dé la orden de cosecha, esta finca perdió 300 mil kilos por deshidratación. La uva tuvo su madurez óptima dos semanas atrás, pero la mala logística, falta de mano de obra rural, pocas bodegas bien tecnificadas, etc., hacen que no toda la uva se pueda moler en el momento justo. Este cuello de botella debe ser superado ya que por el momento San Juan no tiene la logística apropiada para moler más de 500 millones de kilos de uva. A tenerlo muy en cuenta.