No sólo los dinosaurios son atractivo en Valle Fértil. La Luna también concita la atención, especialmente en su etapa llena, fase lunar que ocurrirá desde el 25 al 28 de este mes (pero que según los expertos podrá verse mejor los días 26 y 27) y que generará un eclipse lunar y que se produce cuando coinciden en línea el Sol, la Tierra y la Luna. En esos momentos la Luna atraviesa la sombra que proyecta la Tierra, que se queda entre Sol y Luna. La luminosidad es total.



Para disfrutar de este fenómeno, desde hace algunos meses, en el área de turismo del municipio empezaron a organizar una caminata a la luz de la luna por el dique San Agustín. Según explicaron desde la oficina de informes, es una oportunidad para disfrutar de una salida muy especial en contacto con la naturaleza y con la noche, con sus silencios, sus paisajes y sus misterios.



La salida en cuestión se hace desde la misma oficina (ubicada en General Acha entre Mitre y Rivadavia, en San Agustín). El itinerario se hace a pie y pasa por el "Cristo de la hermandad", una enorme construcción de madera de altura que está en la entrada del Polideportivo, para luego llegar al primer ingreso del Dique. A partir de ese momento se inicia un paseo fotográfico por el sendero que bordea el dique y que permite aprovechar por la luz natural que irradia la luna de una vista inigualable. Dicen que hay que estar atento y no dejar de llevar cámara de foto o celular para retratar una vegetación única alrededor del lago e inclusive aves como lechuzas o atajacaminos. El paseo dura 1 hora (desde las 19) y no es complicado de realizar. Un detalle más, no tiene costo alguno. Solo hay que anotarse con anticipación para formar parte del grupo que hará el recorrido.



El Parque Nacional Ischigualasto también disfruta a pleno de la luna llena y justamente la propuesta de hacer el recorrido nocturno para aprovechar las propiedades del satélite de la Tierra, es "el principal producto -fuera del recorrido tradicional- y el de mayor vigencia según las preferencias de los turistas", reconoce Silvio Atencio, quien está al frente del Ente Autárquico Ischigualasto. Tal es el éxito de la propuesta que han llegado a reunir hasta 300 personas cada vez que hay luna llena. El horario de la partida se fija según la salida de la luna, pero generalmente es a las 20.



En estas ocasiones -se hace no sólo el día de mejor posicionamiento de la luna sino dos noches previas y un día posterior a la luna llena, aclaran- se programa un circuito especial que implica una caminata de 2 horas aproximadamente. La partida es desde la Estación Cancha de Bochas y recorre la zona conocida como Las Bandejas para terminar en el estacionamiento con una recepción con café y vino. "El itinerario permite disfrutar de experiencias que despiertan profundas sensaciones como el hecho de caminar por las areniscas grisáceas, acompañados por la tenue luz de la luna, supone sentirse inmerso en un verdadero paisaje lunar. Es impresionante", lo define Atencio.

El valor de este paseo es de 300 pesos por persona.

>





Para agendar



¿Cuándo habrá luna llena para lo que resta del año? Es una pregunta que hay que tener en cuenta si se quiere disfrutar de las propuestas de Valle Fértil.

>



El 26 de agosto, 25 de septiembre, 24 de octubre, 23 de noviembre y 22 de diciembre.