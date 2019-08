Fernando Montes de Agrosoluciones.



Desde Agrosoluciones, en calle Salta 830 (sur), Capital, Fernando Montes aseguró que cuentan con toda la línea de insumos para este cultivo. Fertilizantes granulados y líquidos, como Sol Mix (U$S 380 la tonelada) son muy pedidos. También existe toda la línea de coadyuvantes y adherentes, insecticidas y fungicidas.



El ingeniero agrónomo José Más indicó que Stimulate, un producto muy usado por el sector, está en U$S 65 el litro.

Tierras mecanizadas por San Juan Agro.



También San Juan Agro, en avenida Rawson casi Circunvalación, se sumó a esta recorrida informando su propietario Marcelo Ferrer que "para que vean que nosotros no paramos ante situaciones difíciles y el campo es el motor principal de este país, el próximo miércoles, 4 de septiembre, desde las 9 horas, en la finca de calle 9 y Vidart, propiedad de Roberto Ferrer, haremos una jornada a campo de maquinaria agrícola para el tomate industria y otras hortalizas. O sea, seguimos haciendo capacitaciones y mostrando lo que se avanzó en los últimos años con estas máquinas nuevas".



En relación a los números, dijo que el alquiler de las distintas formadoras de cama y también de las trasplantadoras automáticas, que son varias, ha pasado de $7 mil a $8 mil por hectárea, y de $12 mil a $14 mil, que no son valores significativos para lo que eficientizan el trabajo y lo agilizan. La gente sigue buscando la mecanización en toda la cadena hortícola.

Nutrientes SA con stock de insumos.



En la gira por empresas vinculadas a lo necesario para cultivar tomate industria, visitamos Nutrientes SA, en calle 11 y avenida Uñac, en Pocito, donde Darío Reyes y el ingeniero agrónomo Juan Pablo Molinelli informaron que todos los chacareros están cotizando y van analizando a fino lápiz las compras, pero el campo no para.



Destacaron que entre los insumos solicitados por los agricultores figuran la urea granulada por 50 kilos está a 26,62 dólares; el 18-40-0 (fosfato diamónico) a 30,65 dólares; el triple 15 a 22,94 dólares; el foliar Mastermins Plus a 8,97 dólares; el litro; el Lorsban Plus a 79,65 dólares los 5 litros (bidón); el Decis Forte a 34,73 el litro y el Galant LPU a 44,25 dólares los 5 litros; la cipermetrina a 8,85 dólares el litro y el herbicida total Round Up Full, que en bidón de 20 litros cuesta 103,72 dólares.