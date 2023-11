La agencia de viajes Money Tur, tal como lo hace desde hace años, está abocada a armar paquetes a medida de los viajeros, según sus gustos, preferencias y necesidades. Claro que a la par también ofrece destinos buscados por muchos sectores de la población dentro y fuera del país. Esos aspectos diferenciales tanto de turismo receptivo como emisivo y ahora también de negocios (Mice), le han valido un reconocimiento a su propietaria, Silvia Yafar, quien fue distinguida por el Senado de la Nación, por su labor en este importante sector de la economía argentina. (Ver nota aparte: Distinción para San Juan).

Por supuesto que para estas vacaciones 2023-2024 no puede faltar la Costa Atlántica con Mar del Plata a la cabeza, seguido por Camboriú, Río de Janeiro, Búzios en Brasil, y una salida grupal acompañada desde el 1 de Marzo a distintos puntos de Europa.

Otro de los grandes atractivos es la Patagonia en un tour de ensueño que no deja nada librado al azar tanto que incluye cruzar el estrecho de Magallanes en ferry.

Aquí todo lo que hay que saber para dejar el viaje de descanso y placer en manos de los que saben.

La infaltable Mar del Plata



Ideal para quienes quieren llegar a la Perla del Atlántico con todo resuelto para disfrutar estadías de 7, 9 o 10 días.

* El paquete incluye alojamiento en Hotel Bristol/Condominio Apart (4 estrellas)

* Desayuno Buffet

* Traslado desde aeropuerto de Mar del Plata a hotel y viceversa

* También está destinado a personas que quieren ir en auto, o bien le suman un bus, o un aéreo.

* Los precios son variados de acuerdo con el hotel elegido, cantidad de personas por familia y días de estancia: Van desde los 30 mil por día con base de 5 pasajeros hasta 51 mil por día con base para dos pasajeros. En el medio hay múltiples y variadas opciones.

Brasil Sensacional en Camboriú

Febrero-marzo 2024



Quienes quieran pasar la frontera para llegar a un hermoso balneario brasileño esta es la gran oportunidad que contempla 10 noches de estancia en un lugar privilegiado.

* El paquete incluye aéreos desde Mendoza por AR

* Traslados de entrada y salida en destino

* 10 noches de alojamiento con desayuno. Hotel D SINTRA (5 estrellas)

* Media Pensión durante el viaje

Precio: Tarifa por persona en 2.328 dólares

Patagonia te espera



En una temporada ideal para viajar por los diferentes paisajes que ofrece la Patagonia, incluido el cruce del Estrecho de Magallanes. Imperdible.

* El viaje empieza el 5 de enero desde San Juan a las 7 de la mañana. Pasa por San Luis, Villa Mercedes, Vicuña Mackena, desde donde se dirigen por Ruta Nacional Nro. 35 para arribar a Santa Rosa. Allí el contingente desayuna (6 de enero), y sale hacia Puerto Madryn, pasando por Río Colorado y General Conesa.

* Al día siguiente ya en Puerto Madryn, tras el desayuno salen en excursión a Península Valdés, conociendo Puerto Pirámide, y City Tour. El 7 de enero día totalmente libre para playa o para tomar alguna excursión opcional.

* 9 de enero en Madryn: desayuno y en horario a determinar, salida por Ruta Nacional 3 pasando por Trelew, Rawson, para arribar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, alrededor de las trece.

* 10 de enero en Comodoro Rivadavia: desayuno y salida con destino la ciudad de Río Gallegos, recorriendo la Ruta Nacional 3, pasan por Caleta Oliva, Tres Cerros, Puerto San Julián. Tiempo para almorzar

* 11 de enero en Río Gallegos, Santa Cruz: salida después del desayuno con destino final la ciudad de Río Grande, previamente ingresan a Chile para tomar el Ferry y cruzar así el Estrecho de Magallanes.

* 12 de enero en Río Grande, Tierra del Fuego: desayuno y salida, con destino de la ciudad de Ushuaia, donde arribarán en la misma mañana. Almuerzo en un Centro Invernal y alojamiento

* 13 de enero en Ushuaia: desayuno y salida para realizar excursión terrestre visitando el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se podrá apreciar, dentro de sus límites; lagos, lagunas, ríos y salida hacia el Canal de Beagle.

* 14 de enero en Tierra del Fuego: excursión opcional marítima Isla de los Lobos, saliendo desde el Puerto de Turismo. Se navega a lo largo de la costa de Ushuaia, teniendo una vista de los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del Mundo y área industrial, instalada desde 1980.

* 15 y 16 de enero: Desayuno en Tierra del Fuego. Día completamente libre para actividades personales o tomar alguna Excursión Opcional. Al día siguiente, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que los llevará hasta la ciudad de El Calafate.

* 17, 18 y 19 en El Calafate: desayuno y salida en excursión al Parque Nacional Glaciar Perito Moreno, Canal de los Témpanos. Se recorre 80 km. hasta llegar a la zona de pasarelas (pasajes y modernos balcones), desde donde se disfrutan las diversas vistas panorámicas del glaciar. El día siguiente es libre para tomar excursiones opcionales, aconsejándose una lacustre por Lago Argentino, visitando los Glaciares: Upsala, Mayo Negro, Onelli, Spegazzini y Seco Regreso a El Calafate. Finalmente el 19 comienza el regreso a la ciudad de San Juan.

- Servicios que comprende la excursión: Una noche con desayuno en Santa Rosa; tres noches con desayuno en Puerto Madryn; una noche con desayuno en Comodoro Rivadavia, una noche con desayuno en Río Gallegos, una noche con desayuno en Río Grande, cuatro noches con desayuno en Ushuaia y tres noches de alojamiento con desayuno en El Calafate

- Comidas: Una cena sin bebidas en Santa Rosa, tres cenas sin bebidas en Puerto Madryn, una cena sin bebidas en Comodoro Rivadavia, una cena sin bebidas en Río Gallegos, una cena sin bebidas en Río Grande, un almuerzo sin bebidas en Centro Invernal de Ushuaia, tres almuerzos sin bebidas en Ushuaia y tres comidas sin bebidas en El Calafate.

- Transporte: Traslado terrestres desde San Juan hasta Ushuaia. Todas las excursiones terrestres que figuran en el Itinerario.

Incluye: Pasaje aéreo Ushuaia / El Calafate. Pasaje aéreo Calafate/ Buenos Aires/San Juan.

Servicios de Guías: Guías locales en: Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.

Coordinación: Coordinador de la Agencia en forma permanente.

Servicio de bar a bordo: Café, Agua Mineral, Gaseosas y Caramelos en forma permanente.



- Precio por persona base doble y triples: 1.280.000 pesos. Válido hasta el 30 de noviembre. El precio queda congelado una vez que pasajero abona por cualquier medio de pago el importe correspondiente a los aéreos de Ushuaia/Calafate/San Juan.





Excursión Tropical

Enero Febrero Marzo



Otra atractiva propuesta es una excursión por la ciudad de Entre Ríos, Isla de Florianópolis -su ciudad y playas-, paseo por la ciudad de Curitiba (en viaje a Foz do Iguazú), y Cataratas Brasileñas (no incluye ingreso al parque nacional)

* Salidas: Domingos de enero, febrero y marzo, a las 18.

* Regresos: segundo sábado posterior a la salida.

* Duración: 14 días-9 noches de hotel y 4 en viaje (2 ida y 2 regreso)

* Transporte: Unidades semicama y cama, climatizadas, servicio de bar, baño, proyección de películas y musicalización.

* Hotelería: 1 noche en Entre Rios Hotel, 7 noches en Camboriú Hotel y 1 noche en Cataratas Hotel o Eco Cataratas Resort.

*Excursiones incluidas

*Régimen de comidas: Media pensión (9 desayunos y 9 cenas). El sistema de comidas en Camboriú y Cataratas, es de tipo buffet (tenedor libre), tanto el desayuno como la cena. En noche intermedia es entrada, plato principal y postre. Las bebidas no están incluidas en las comidas.

*Coordinación: Personal de la empresa que acompañará al grupo.



Precios

Enero 7 / 14 / 21 / 28 : 860 dólares

Febrero 4 / 11: 860 dólares

Marzo 3: 750 dólares



Río de Janeiro y Búzios



Para los inquietos que quieren hacer muchas actividades y conocer en detalle Río de Janeiro y Búzios esta es la mejor opción.

* En Río: Hotel Arena Ipanema 3 Noches + Superior + Desayuno + Doble

* En Buzios: Pousada Aroma Do Mar 6 Noches + Standard + Desayuno + Doble

* Aéreo Buenos Aires / Río de Janeiro / Buenos Aires

* Traslados en destino

* 3 noches de alojamiento en Río de Janeiro

* 6 noches de alojamiento en Búzios

* Asistencia al viajero

* Incluye equipaje en bodega.

*Tarifa total con impuestos 1.910 dólares por persona

*También se puede consultar sólo por Búzios





El dato



Money Tur

faceinsta @moneytur

Ignacio de la Roza 861 Oeste 1¦ Piso D San Juan

Atención Lunes a Viernes de 9 a 18 hs

Teléfono: +549 264 5 044522

Una distinción para San Juan

Hace pocos días Silvia Yafar propietaria de Money Tur recibió un llamado del Senado de la Nación en el que le anunciaban que había sido distinguida por su trayectoria gremial empresaria en el sector turístico. Este reconocimiento a su labor por más de 30 años como gerente y propietaria de esa agencia también incluye su actividad como emprendedora e innovadora, ya que entre otras acciones a lo largo de su carrera creó las noches de luna llena en Ischigualasto, una experiencia única en ese segmento desde el 2020.

"La verdad es que fue un orgullo para mi ya que pensé que era uno por provincia y no era así. Me explicaron que era por mi trayectoria gremial empresaria y la verdad es que yo soy una convencida que hay que trabajar en conjunto porque es una actividad que lo merece y que genera mucha riqueza. Con ese concepto he trabajado mucho en instituciones a nivel provincial y nacional", explica Silvia, creadora de las noches de luna llena que luego se replicó en otros lugares como Cataratas del Iguazú.

En su discurso de agradecimiento destacó su satisfacción por haber elegido al turismo como actividad económica debido al impacto que produce en la economía argentina y tan generadora de valor para cualquier país. "Es una actividad que demanda mucho esfuerzo y trabajo que se ha profesionalizado muchísimo. Más aun teniendo en cuenta que es una de las actividades más transversales que existen con medianos y altos impactos", agrega.

Money Tur cuenta en la actualidad con un segmento emisivo tanto para pasajeros que viajan a nivel nacional como internacional, y a partir del año 2000 incorporó el turismo receptivo comprendiendo a quienes vienen desde otros puntos del país como del exterior. "Somos un prestador local de los grandes operadores que nos confían turistas holandeses, canadienses, italianos, entre otros que vienen a la Argentina", agrega Silvia.

El último departamento incorporado fue el Mice que está dedicado a congresos, convenciones y otros eventos organizados en la provincia. Ofrece servicios y prestaciones diferenciales debido a la gran importancia que ha tomado en los últimos tiempos.

"Particularmente me gusta mucho este segmento y estamos trabajando con laboratorios, bancos y otras empresas cuando hacen sus viajes fuera de su lugar habitual y que si bien siguen trabajando también necesitan desenchufarse. Es muy variante, se trabaja muy a medida con grupos pequeños que demandan muchas prestaciones, calidad, altura y precisión", asegura la empresaria.

Entre sus participaciones a nivel gremial empresarial ha sido tesorera por dos períodos en la Cámara de Turismo de San Juan; delegada por San Juan ante el Ente Cuyo Turismo en varias oportunidades, presidente de AAAVYT San Juan Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo; miembro de la Cámara de Comercio de San Juan; miembro de Grupo Mujeres en Turismo AR; presidente y fundadora del Skal Club Internacional San Juan desde julio de 2020 a noviembre de este año, entre otras.





Los reconocidos

Este reconocimiento otorgado por el Día Nacional del Comercio también llegó a manos de otros empresarios del país como Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour, por la implementación de la "Hora silenciosa". Se trata de una iniciativa que se lleva a cabo en todas las sucursales del país, busca reducir estímulos que pueden molestar a las personas con sensibilidad sensorial, en especial a los autistas. Para brindar un ambiente de compra agradable para ellos y sus familias, y para quienes prefieran lugares con menos ruido, sin música fuerte ni luces altas.

También fueron distinguidos "Pipa" Nogaro, fundador de Puppis, primer supermercado para mascotas; Omar y Antonella Marini, presidente y directora de Mon Ami; Renato Giovannoni de Florería Atlántico; Néstor y Carlos Sarthou, fundadores de la guardería náutica e isla recreativa Sarthou; Mariano D"Anna, presidente de la Revista Retail; Horacio Jack, presidente de Grupo Jack; Esteban Wolf, dueño de Chocorísimo; Daniel Saramaga, dueño de Patagonia Flooring y Diego Staropoli, dueño de Mandinga Tattoo, empresa que realiza un tatuaje artístico que reconstruye la areola mamaria a mujeres que padecieron cáncer.