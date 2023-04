Son llamados comúnmente bulbos (cormos técnicamente hablando y geófitas para los botánicos). Pero hay que aclarar que no todas las especies de flor pertenecen a una determinada especie, existen aquellas que nacen de un bulbo, rizoma, tubérculo, corno, o raíces engrosadas. El tema es desmitificarlas y adentrarnos en este mundo maravilloso de la vida que surge de un órgano.

Son herbáceas que evolucionaron a través del tiempo y fueron adaptando sus características para asegurarse la supervivencia en condiciones adversas, como el frío y calores extremos o sequías prolongadas. En épocas desfavorables, desaparecen y queda el órgano subterráneo en forma latente hasta que las condiciones de luz, agua y temperatura permitan reiniciar el ciclo.

Ixia

Pueden ser anual o durar varios años, según cada género o especie y teniendo en cuenta que las condiciones de crecimiento sean las adecuadas.

Existen distintos tipos de plantas bulbosas, según la forma de almacenamiento de nutrientes: bulbos propiamente dichos (tunicados y escamosos), cornos, tubérculos, rizomas y raíces tuberosas o engrosadas. La mayoría pertenece al grupo de las monocotiledóneas, que se caracterizan especialmente por tener un solo cotiledón, (es decir de forma filiforme y hojas acintadas con nervaduras paralelas).

Las principales familias son las Liláceas, Amarilidáceas, Iridáceas y orquídeas, pero se encuentran plantas bulbosas dentro de las familias de plantas que crecen en zonas de climas extremos como, por ejemplo: Anémona, Oxalis, Begonia, etc.

Los bulbos son muy apreciados por sus formas, colores y adaptabilidad, ya que la mayoría, una vez plantadas, se mantienen a través de los años y van multiplicándose con un mínimo de cuidado.

aJacintos

A los narcisos se los llama "heraldos", porque son los que florecen primero a fines del invierno, llenando de color amarillo canteros, caminos, borduras, entre otros espacios. Y, quien pudo estar en medio de un campo de tulipanes en flor, estará de acuerdo en que los bulbos poseen flores maravillosas y perfumes inolvidables, como las fresias y las azucenas.

En un jardín los podemos usar de diferentes maneras ya sea naturalizándolos entre los árboles (especialmente caducos) o entre el pasto, canteros y macetas. Siempre hay que cumplir con las normas de cultivo: les agrada un suelo permeable, respetar las condiciones de sol y de riego. Es importante dejar las hojas intactas desde que nacen ya que son las encargadas de nutrir a la planta, acumulando las reservas para la nueva estación.

Fresias

Plantación y cuidados



Es una planta inactiva, en cuyo interior encierra (raíces, tallos, hojas y flor). Son órganos engrosados protectores de una yema, capaz de producir una planta. Una vez que la colocamos en el suelo como corresponde despierta, crece y se transforma en flor. Pasado su período de floración, la planta comienza su período de letargo hasta que sus hojas se secan. Pero los bulbos son cápsulas de vida que albergan nutrientes, aún con las hojas secas, la planta se multiplica debajo de la tierra y resguarda vida hasta la próxima temporada. Por tal razón es que se los llama tesoro escondido.

Época de plantación



La mayoría de los bulbos se venden secos durante su período inactivo. Lo mejor es comprarlos antes de que empiecen a brotar. Encontramos bulbos de floración primaveral, que se deben plantar en otoño y bulbos de floración estival, que se deben plantar en primavera.

Alstroemeria

El suelo



Si bien la mayoría de los bulbos prosperan prácticamente en todo tipo de suelo, prefieren los sustratos casi neutros, o ligeramente alcalinos y bien drenados para evitar que se pudran mientras están inactivos. Para que la tierra tenga un buen drenaje, es aconsejable mezclarla con un poco de perlita o arena gruesa. El suelo debe estar preparado con anterioridad a la plantación. Oxigenado, escarpido, y con la dosis de humus de lombriz, estiércol o turba, dicha materia orgánica debe estar bien descompuesta. Antes de que los bulbos vayan a florecer es bueno agregar fertilizantes apropiados para una óptima floración.

Anémonas

Plantación



La profundidad depende del tamaño de cada bulbo. Como regla general debe ser 2 ó 3 veces mayor que la longitud del bulbo y 2 ó 3 anchos de distancia entre cada uno. Cuando se quiere armar un macizo de bulbos como una bordura o en una maceta debe respetarse las medidas mencionadas anteriores.

Cuando los bulbos son tan redondos que resulta difícil distinguir la parte de arriba de la abajo, conviene plantarlos acostados, conservando las distancias recomendadas. La mayoría no toleran el exceso de agua, ya que se pudren. Se debe regar a penas se termina la plantación, y disminuir los riegos hasta tanto no comiencen a brotar (más bien mantener la superficie seca). Una vez que comienzan a brotar regar y mantener la superficie húmeda.

Tulipán

Consejos para comprar bulbos

* No debe sonar a hueco

* No debe tener cicatrices

* No debe estar putrefacto

* Su aspecto externo debe ser óptimo

* No debe estar seco

* El tamaño, la consistencia, el estado de la superficie y las raíces, influyen en la floración.



Bulbos de floración invierno y primavera: Son los que se plantan en otoño tales como: muscari, frutillaria, junquillo, amaryllis, convallaria (muguet), ixia, leucojum (lágrima de la virgen), sparaxis, sprekelia (flor de lis),tulbagia, tulipanes, fresias, marimonias, anémonas, iris, lilium, fresia, jacinto, alstroemeria, narciso y vara de San José.



Bulbos de floración estival: cañas de las indias, azucenas, lirios de agua o calas, amarilis, gladiolos, nardos, don diego de noche, crocosmias, dalias, begonias tuberosas, agapantos, muguet, etc.