El cuerpo no puede producir vitamina C, de manera que es nuestra responsabilidad proporcionarle la cantidad necesaria al cuerpo. Y debido a que este no puede almacenar vitamina C, es muy útil consumir o aplicar este nutriente a diario. Cada vez con más frecuencia, se usa vitamina C en productos tópicos (aplicados externamente) para el cuidado de la piel. Se utilizan para estimular la piel y para mantenerla con un aspecto joven, saludable y radiante. Además, a menudo, es uno de los primeros productos antienvejecimiento que se usa.

Con frecuencia, la vitamina C se asocia con la fruta cítrica



La vitamina C (también conocida como ácido ascórbico y ácido L-ascórbico, aunque en realidad son formas diferentes de la vitamina) es un nutriente esencial para nuestra salud general y para la de la piel. Si se está preguntando ¿para qué sirve la vitamina C? te gustará saber que contribuye a la reparación de los tejidos, fortalece el sistema inmunitario y es esencial para muchos de los procesos enzimáticos del cuerpo que nos mantienen sanos: se sabe que la falta de vitamina C causa escorbuto, uno de los primeros trastornos nutricionales que identificaron en los marineros. Asimismo, la vitamina C es un potente antioxidante. Se encuentra de forma natural en una gran variedad de alimentos, siendo los cítricos el ejemplo más citado. Existen una amplia gama de medicamentos de venta sin receta, se vende como complemento dietético y es cada vez más un ingrediente clave en los productos para el cuidado de la piel.

Es buena para la piel



Como potente antioxidante, la vitamina C neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro. También es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento.



Como antioxidante



Está demostrado que entre los principales beneficios de la vitamina C está el hecho de que ayuda a neutralizar los radicales libres del cuerpo que provocan estrés oxidativo. De este modo, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y a retrasar los signos visibles del envejecimiento biológico de la misma. El estrés oxidativo se manifiesta con una piel con aspecto apagado y cansado y esta le aporta el estímulo que necesita para mantenerse joven y fresca. La vitamina C es un antioxidante potente que ayuda a la piel a combatir los radicales libres perjudiciales o dañinos.



La vitamina C y el colágeno



La cantidad de colágeno disminuye a medida que envejecemos y la vitamina C favorece la producción de colágeno. El colágeno es una de las sustancias naturales que rellenan la piel. Cuando somos jóvenes tenemos colágeno en abundancia y le aporta a la piel un aspecto firme y uniforme. A medida que cumplimos años, el colágeno se reduce y esta disminución contribuye de manera significante a la formación de líneas de expresión y arrugas, así como a la pérdida de volumen y flacidez facial. La vitamina C ayuda en dos sentidos: En primer lugar, es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas. En segundo lugar, como potente antioxidante que es, la vitamina C ayuda a proteger la piel de los radicales libres que dañan las células, responsables de la síntesis de componentes de la piel, como el colágeno, y aceleran su degradación. Es por todo ello que está cada vez más extendido el uso de la vitamina C para la cara.



Una dieta rica en vitamina C



Las verduras de hojas verdes son una fuente estupenda de vitamina C. Una dieta saludable y equilibrada rica en vitamina C es esencial tanto para la salud general como para la de la piel. Es importante comer una gran cantidad de fruta fresca y verduras, como hojas verdes, tomates y cítricos.



La vitamina C y el cuidado de la piel



Cada vez con más frecuencia, la vitamina C es más popular en productos de cuidado de la piel tópicos (significa que se aplican de forma externa) en los que actúa estimulando la piel y manteniéndola con un aspecto joven y radiante. Por eso, el sérum de vitamina C es una de las fórmulas cosméticas más usadas para aplicar esta en el rostro. Si ha oído o leído que la vitamina C mancha la piel si recibe luz solar de forma directa, se trata de una falsa creencia generalizada que no se corresponde con la realidad. Uno de los beneficios de usar productos de cuidado para la piel, enriquecidos con vitamina C es que nos aseguramos de aplicarla donde sea necesario. Pero no todos los productos de cuidado facial con vitamina C son idénticos, y se deben tener en cuenta ciertos aspectos:

La fórmula de la vitamina C: Algunas de sus formulaciones, como el ácido L-ascórbico, son más activas que otras y se ha investigado y probado su utilidad como principio activo para el cuidado de la piel.

Concentración: Las investigaciones han mostrado que, para aportar efectos visibles en la piel, un producto necesita contener al menos un 8 % de vitamina C. Las formulaciones por encima del 15% no mejoran la eficacia y pueden causar algún tipo de irritación.

Frescor: La vitamina C pura se degrada cuando se expone al oxígeno, por lo que es más eficaz en un producto en el que el mecanismo de administración permita que se combine con el resto de la fórmula.



El sérum de Eucerim



Eucerin usa 10 % de ácido L-ascórbico en puro y activado en el primer uso en Eucerin Hyaluron-Filler Vitamin C Booster. En este producto con vitamina C para el rostro, la fórmula se completa con ácido hialurónico de bajo peso molecular (un hidratante eficaz que rellena las arrugas) y licocalcón A (otro antioxidante que actúa junto con la vitamina C para neutralizar los radicales libres causados por la luz visible de alta energía. Este sérum de vitamina C es idóneo para todo tipo de pieles y edades y está probado clínica y dermatológicamente para revitalizar la piel y rellenar las arrugas para conseguir un aspecto más fresco y radiante en tan sólo siete días; como ejemplos más visibles de los beneficios de la vitamina C.



