Los visitantes en una recorrida técnica a las parcelas experimentales, con una vista hermosa de la cordillera de los Andes.

Con un variado temario, que incluyó desde el mejoramiento y novedades de la genética, la reorganización del sector, nuevas variedades, el manejo correcto del cultivo, el comercio circular, la importancia de la semilla saneada, innovación en el control de plagas, enfermedades y malezas, riegos racionales en épocas de sequía, el clima y su daño actual, y hasta el uso como fitofármaco del ajo, se realizó este taller en el Valle de Uco, Mendoza, con la presencia de un grupo de sanjuaninos del sector.



La comisión organizadora estuvo integrada por Aldo López, Silvina y Gabriel Lanzavechia, Cecilia Fernández y Lucía Ciotti.



Aldo López, referente de la actividad en Argentina afirmó "estamos dispuestos a dar continuidad a este acontecimiento para informar nuestra actividad al sector ajero y para hacer honor a quienes nos antecedieron. En el contexto mundial, Argentina, no nos queda duda que volverá a ser la segunda exportadora mundial de ajo. Tenemos todo lo necesario para hacerlo".



Dijo "hoy el consumidor exige no sólo una apariencia impecable, sino también que el producto provenga de empresas que cumplen procesos productivos amigables con el ambiente; además el clima está "cobrando" a la humanidad el mal manejo que hemos realizado durante siglos. La escasez de agua es un tema importante, y el aumento de las enfermedades del suelo representa una nueva limitante que debemos enfrentar".



¿Que es el FIDA?

La buena noticia es que la puesta en marcha del FIDA (Fondo de Integración para el Desarrollo del Ajo), es un paso largamente anhelado por todos, para juntar en una misma mesa de trabajo a todos los involucrados en la cadena agroindustrial.



Su importancia

López resumió "el ajo es un cultivo hortícola, de gran importancia en la Argentina. Es el 3er exportador mundial y hoy 14to productor. En el plano económico, moviliza en el país alrededor de 500 millones de dólares anuales y demanda gran cantidad de mano de obra, (alrededor de 2.300.000 jornales al año que se traducen en 12.000 puestos de trabajo). Las provincias de Mendoza y San Juan concentran la mayor parte de la producción nacional (alrededor de 120.000 toneladas). Casi la totalidad de los ajos tienen como destino la exportación a más de 35 países".



En Mendoza, este cultivo es muy relevante socioeconómicamente, ya que existen más de 1.000 productores que cultivan entre 12.000 a 14.000 hectáreas todos los años. Asimismo, hay 100 galpones de empaque que transforman el producto para exportación y mercado interno.



La semilla saneada, mal llamada "libre de virus", es un producto que permitiría aumentar los rendimientos, y actualmente es utilizada en muchos países. Un par de décadas atrás el proyecto Ajo/INTA, tuvo un plan de producción de esta semilla en convenio con un consorcio de empresas privadas. López ofreció un cuadro de costos de producción de la simiente saneada, óptima para lograr calidad.

El riego presurizado por goteo es un sistema que ha dado grandes resultados a los ajeros.

Superficies, economía circular, costos y otros temas

Fue tan variado el temario, que es imposible resumir en pocas páginas, ofrecemos algunas conferencias. En "Experiencia en el uso de imágenes como apoyo a la metodología tradicional de estimación de la superficie de ajo en el Valle de Uco", Marisa Suklje y Victoria Farmache, de IDR, dijeron que "conocer anticipadamente cuánto ajo está plantado en la provincia, tiene un gran valor para la toma de algunas decisiones, ya sea de los organismos gubernamentales como de las empresas acopiadoras y exportadoras. El Área Gestión de información Estratégica de Instituto de Desarrollo Rural (IDR), ha diseñado un método de estimación de cosecha de ajo disponible para los productores, empacadores, exportadores y entidades oficiales de la Provincia de Mendoza y para las oficinas de comercialización y Cancillerías existentes en el exterior, con el objeto de facilitar las estrategias de ventas a diferentes destinos y épocas del año en virtud de conocer la disponibilidad de volúmenes y calibres.

Víctor Lipinski, Giulana y Jimena Estrella, Silvina Lanzavecchia, María Flavia Filipini y Aldo López.



La determinación de superficie permite tener un dato bastante anticipado (60 a 75 días antes de la cosecha), de los principales tipos comerciales cultivados (Blancos, Colorados y Morados), relevando también algunos nuevos, aunque de escasa presencia (Blancos Sprint, Violetas y Castaños). La primera estimación (a través de visitas y encuestas en los diferentes oasis bajo riego de la provincia), se logran generalmente en el mes de agosto. Con los avances de la tecnología, algunos productores están superando los 18.000 kg/ha exportable, mientras que otros apenas superan los 8.000. Es clave analizar las imágenes en coincidencia con la máxima expresión vegetativa, con lo cual, el estado fenológico del ajo condiciona la elección de las fechas de las imágenes a procesar".

Parte de los expertos en ajo visitando la dinámica y parque de maquinaria exclusiva que se brindó.



José Luis Burba, habló de "Economía circular" y expresó "Mendoza produce más de 120.000 toneladas anuales de hojas, "chalas" y raíces, que habitualmente se queman y rara vez se transforman en abono orgánico compostado, alimento para el ganado, pellets combustible para el control de heladas, calefacción o insumo para la elaboración de adhesivos y pectinas. Miles de toneladas de hojas que quedan como residuo en los galpones de empaque son incineradas en los mismos, contaminando el ambiente con olores (muchas veces desagradables), y partículas sólidas. Se estima que 150 galpones de empaque (entre inscriptos y clandestinos), liberan a la atmósfera anualmente más de 20.000 toneladas de dióxido de carbono. Se debe reutilizar todo lo posible: El aceite lubricante utilizado en los equipos y motores agrícolas puede ser reutilizado. Es el caso de las cintas de goteo viejas, los flejes de los envases nuevos y los plásticos de cobertura de los ajos que se pueden entregar a las fábricas para la elaboración de nuevas cajas cosecheras, postes o mallas. Es común que el ajo "en rama" (con hojas y raíces), se traslade muchos kilómetros en camiones, cuyo flete "muerto" es del orden del 70% (sólo el 30% de la carga es el bulbo de ajo), generando un consumo de combustible que sólo en el Valle de Uco (Mendoza), significa más de un millón de litros de gasoil, cuando esto se puede reducir no menos del 50%. Durante el periodo de "alta" (cosecha en Noviembre y Diciembre), donde se traslada la mayor cantidad de ajo en verde (135.866 tn), se realizan 23.627 viajes de ida y vuelta, lo que arroja sólo en esos meses un total de casi 5.670.490 de km. La economía circular es sana para los usuarios/ambiente y rentable para las empresas, y queda demostrado ya que aquellas que ya están trabajando bajo el concepto de economía circular han reducido sus costos, han permitido bajar los precios al consumidor, bajar los daños al ambiente y aumentar la rentabilidad."

La semilla "saneada" (mal llamada libre de virus), es un insumo básico para llegar a un cultivo top.



Luis Kulitchevsy, expositor sanjuanino de vasta trayectoria, habló de la "Contribución para la identificación de costos mensurables y costos ocultos ("invisibles") en el cultivo de ajo". Indicó "los agricultores calculan sólo los costos directos del cultivo (semilla, combustibles, abonos y fertilizantes, mano de obra, análisis de suelo y semillas, etc.), sin embargo existe una larga lista de ítems que en principio no son tenidos en cuenta, pero que hacen realmente al costo real del cultivo (impuestos, gastos de movilidad del personal, comunicaciones, etc.). Podemos hacer una clasificación por su naturaleza, son 2, costos directos ó indirectos; por su área, son 3: de producción, de comercialización y de administración; y por la producción, son 4: costos variables, fijos, estándar y reales".