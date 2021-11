Ideas, todos las hemos tenido en algún momento de la vida, sin embargo, así como llegan también pueden irse, en este punto, tener alguna herramienta que permita ordenarlas, almacenarlas, incluso te genere recordatorios de la misma es clave para llevar a cabo algún proyecto o tarea.

Por este motivo nació Edraw Mind, un software super creativo, dinámico e intuitivo que permite a los usuarios almacenar cualquier tipo de ideas, pensamientos y tareas para ser llevadas a cabo más adelante.



Desde su aparición, este programa ha ido cobrando popularidad en diferentes sectores como el laboral, empresarial y educativo, siendo un perfecto aliado en la ejecución de propuestas e ideas.



A continuación, te estaremos presentando algunas razones por las que este increíble software se ha considerado en algunos sitios de innovación como la mejor herramienta para plasmar y recordar ideas.

Diferentes herramientas para plasmar ideas



En definitiva, las diferentes herramientas y métodos que posee este software para plasmar y recordar ideas son uno de los principales protagonistas en esta clasificación, pues dependiendo de la ocasión, el usuario puede elegir aquella que mejor se ajuste.



Los mapas mentales son uno de los más usados, esto gracias a la amplia variedad de opciones que posee, contando además con una gran biblioteca de gráficos e imágenes, Edraw Mind permite que registre cualquier tipo de información.



Las lluvias de ideas representan uno de los elementos protagonistas de la herramienta, pues si se está en una reunión importante o en un aula de clases, esta herramienta permite que se registren las ideas mientras ella automáticamente las ordena para ti.

Administración de tareas



A más de uno se le ha olvidado alguna responsabilidad, es por ello que Edraw Mind aplica esta asombrosa función de registro y administración de tareas, emitiendo en el momento indicado un recordatorio de la misma.

Además, la interfase inteligente de Edraw Mind es capaz de priorizar según tus indicaciones cuál es la más importante.

La finalidad de este proceso de administración es lograr que cada una de las actividades diarias y tareas que desees ejecutar sean más funcionales, así lo aseguran algunas reseñas.

Personalízalo a tu estilo



La imagen es otro punto positivo, Edraw Mind es capaz de brindarte diferentes temas atractivos, con el fin de personalizar la herramienta a tu estilo.

Plantillas gratis



Este software cuenta con una amplia gama de herramientas con las que podrás almacenar tus pensamientos e ideas de una forma más efectiva y organizada, como, por ejemplo:

Lluvias de ideas.

Mapas mentales.

Diapositivas.

Diagramas.

Líneas de tiempo.

Entre otros.

Para todas estas existe una amplia cartera de plantillas de mapas mentales gratuitas y otras, con las que no necesitarás ser un experto para lograr buenos resultados con la aplicación.

Estas plantillas son ideales para agilizar el proceso de registro de ideas, pensamiento o tareas.

Comparte y colabora



Entre las opciones con las que cuenta el programa se encuentra la de compartir tus ideas, tareas o proyectos en general, esto con el fin de llevar a cabo comentarios entre dos o más personas.

También puedes tener a tu alcance la opción de colaboraciones en tiempo real, por ejemplo, si necesitas ejecutar un proyecto grupal, y no sabes por dónde empezar, puedes hacer una lluvia de ideas en simultáneo con tu equipo mientras que Edraw Mind lo organiza por ustedes.

Ya no des por sentado ninguna idea, ahora tienes la posibilidad de registrarla y llevarla a cabo en cualquier área, bien sea laboral, educativo y social. No olvides descargarlo directamente desde el portal web oficial para obtener las mejores ofertas.

Fácil de instalar



Descarga la aplicación desde el sitio web oficial del fabricante.

Ejecuta el instalador como administrador (en el caso de Windows).



Presiona instalar



Espera unos segundos.



¡Listo! Aprovéchalo al máximo.