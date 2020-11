TikTok creció un 100 por ciento en 2019 y un 200% en lo que va este año de la mano de la pandemia. Y su propietario, la compañía ByteDance, está valuada hoy en 75 billones de dólares.

Según estudios en base al uso de la plataforma, niños entre 5 y 15 años utilizan en promedio 65 minutos por día en esta plataforma. A su vez, 20% de los usuarios tienen menos de 19 años, 32% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años, 27% de los usuarios son personas entre 30 y 40 años.

Es decir que, principalmente jóvenes de entre 13 y 18 años son más activos en esta aplicación.

TikTok se ha vinculado a docenas de historias sobre tendencias virales peligrosas, incluidos los desafíos Tide Pod, Skull Breaker , el desafío Outlet y más recientemente, el desafío Benadryl.

Una reseña de algunas situaciones por lo menos peligrosas para los niños se detallan a continuación y constituyen una clara evidencia de la falta de regulación y controles. El listado fue armado por Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, para la agencia NA.

- Desafío Benadryl: tomar dosis más altas de las recomendadas del medicamento común para la alergia de venta libre Benadryl puede provocar problemas cardíacos graves, convulsiones, coma o incluso la muerte, adolescentes participan en el “Desafío Benadryl” alentado en videos publicados en la aplicación de redes sociales TikTok. El video alienta a los espectadores a tomar dosis excesivas de Benadryl (difenhidramina) para inducir alucinaciones.

- Desafío Suicida: Los desconsolados padres de un chico de 12 años encontrado muerto en su habitación dicen que murió jugando un extraño juego en TikTok en Chile. La pandemia fue muy dura para él. Lo estresó mucho y esto lo hizo meterse mucho más en las redes sociales. Los padres devastados dijeron que su hijo se había involucrado profundamente con las aplicaciones de redes sociales, particularmente TikTok y que soñaba con ser Tiktoker.

- Madre encuentra a su hija de 4 años ahorcándose en un intento de copiar un video de TikTok: no más Tiktok, así es como una madre comenzó su publicación en Facebook, advirtiendo a los padres sobre el uso que hacen sus hijos de la aplicación para compartir videos y el riesgo de que se expongan a los peligrosos desafíos de los videos de TikTok. Vio un video de un niño colgándose y luego trató de copiarlo usando los cordones de las persianas venecianas en nuestro dormitorio. Se envolvió el cuello 3 veces y luego saltó.

- Pagar con dinero real para comprar monedas virtuales: Una familia en EEUU advierte a los padres sobre los peligros de TikTok , luego de perder cerca de u$s 12,000 a través de la aplicación de redes sociales en solo cuatro semanas. Su hija de 13 años, durante el mes de marzo y en momentos en que ambos padres debieron trabajar en servicios esenciales durante la pandemia, dejando a su hija sola en casa con su teléfono. TikTok brinda a los usuarios la posibilidad de pagar dinero real para comprar monedas virtuales, que luego se intercambian por “me gusta” y de esta forma acelerar su vinculación con Tiktokers famosos, de hecho, la niña gastó tanto dinero que logró que el cuarto usuario de TikTok más seguido, en ese momento, siguiera sus videos.

- Niña de 8 años hospitalizada después de imitar truco de magia viral: con 8 años fue hospitalizada tratando de imitar algo que vio en TikTok. tragar una moneda de veinticinco centavos. El video fue un truco de magia que incluía un dado. Cuando no pudo encontrar ningún dado, pensó que podría hacerlo con una moneda de veinticinco centavos.

- TikTok no pudo accionar contra un 'depredador de niños' : TikTok declara tener un equipo de 10,000 moderadores en 20 países. Una nena de 14 años denunció al usuario y sus comentarios, sin embargo, TikTok tardó más de cuatro días en tomar medidas, cuestionables ciertamente. Un ex moderador de contenido en la oficina de TikTok, confirmó que los empleados de la sede china de TikTok son los encargados de tomar decisiones clave respecto de bloquear a un usuario o no.

- TikTok se convirtió en una fuente de videos pro-anoréxicos: Las pautas de la comunidad de TikTok prohíben el contenido que busca promover o glorificar los trastornos alimentarios, y la compañía dice que dichos videos serán eliminados. Pero es evidente que existe una enorme cantidad de videos deliberadamente crueles que les dicen a los adolescentes que se “mueran de hambre” y restrinjan sus dietas con total liviandad.

Es un problema que crece en TikTok porque el feed 'ForYou' muestra a los usuarios una combinación aleatoria de videos usando un algoritmo, lo que significa que incluso si no sigue ningún contenido de trastorno alimentario, podés encontrarte con él de todos modos.

El 45% de los casi 1.000 millones de usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años. Esto es importante porque también es el grupo de edad típico donde las personas son vulnerables a desarrollar trastornos alimentarios y la falta de regulación de contenido y el uso de algoritmos que entregan contenido automáticamente significa que las personas corren el riesgo de consumir contenido dañino sin siquiera buscar activamente eso.

Este tipo de contenido puede exacerbar los síntomas del trastorno alimentario existente de alguien, manteniéndolo atrapado en el ciclo de su enfermedad, o alentar a aquellos que son vulnerables a participar en una relación poco saludable con la comida y el ejercicio.

Las redes sociales pueden tener un impacto tan negativo en las personas con trastornos alimentarios, y con TikTok ni siquiera es necesario buscarlas, aparece en tu feed. Si bien TikTok ha tomado medidas para prohibir ciertos hashtags como 'anorexia' y 'bulimia', los usuarios interesados en ver contenido sobre trastornos alimentarios simplemente usan errores ortográficos comunes de estos términos que aún muestran ejemplos de videos dañinos sobre trastornos alimentarios.

Una publicación de un usuario que tiene más de 2000 likes, recomienda un plan de dieta de diez días que varía entre comer absolutamente nada y comer un máximo de 200 calorías al día. Otro usuario, que recomienda hacer ejercicio cinco horas al día, publica una imagen del abdomen de una aparentemente menor de edad con la leyenda: “Si no se ven las costillas, no se está esforzando lo suficiente”. Los usuarios escriben y dan su altura y peso, y la cuenta responde para decirles cuánto peso deben perder. La obsesión por la pérdida de peso siempre ha sido evidente, sin embargo, TikTok la intensifica porque parece tan normal y las personas pueden acceder a este tipo de contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana". El hashtag 'lo que como en un día' se ha visto más de 3.300 millones de veces, y los usuarios publican todo lo que han comido durante un período de 24 horas, y las versiones dietéticas a menudo se centran en el recuento de calorías.

Resulta evidente que en la inmensa mayoría de los casos los protagonistas son niños de edad preocupantemente baja, nuestras investigaciones indican que entre 5 y 6 años es la edad de iniciación.

Padres y personas a cargo de menores debemos reflexionar sobre como el encierro durante la cuarentena, la hiperconectividad y la ineficacia de los controles parentales podrían afectar la salud de nuestros hijos, la nueva “anormalidad digital” es un fenómeno que llegó y esta es una de las consecuencias.

