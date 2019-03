Apple realizó hoy, en San Francisco, un evento donde presentó, entre otras novedades, su servicio de video on demand por streaming. Con esta apuesta saldría a competir directamente con Netflix, Amazon Prime Video y Hulu, entre otros.

Tim Cook, CEO de Apple, abrió la conferencia, en el anfiteatro Steve Jobs. Lo primero que mencionó es que Apple se destaca a la hora de integrar hardware, software y servicios.

Subrayó que hay servicios pagos y gratuitos, pero que en todos los casos la privacidad del usuario es fundamental para la compañía. También analizó que están diseñados para favorecer la personalización que se requiere con el fin de servir los intereses de todos los usuarios.

Apple News Plus (+)

El primer anuncio estuvo vinculado con el servicio de Noticias de Apple (Apple News). En este sentido, Cook remarcó que Apple tiene en cuenta la calidad de las fuentes de noticias que integra a su plataforma.





El directivo subrayó que la compañía está más interesada en apoyar contenido de calidad que información que puede resultar simplemente atractiva pero no necesariamente fiable.

Con esta introducción, Apple dio la bienvenida a las revistas al servicio de Apple News. Este nuevo combo, que integra sitios de noticias y revistas, se llama ahora Apple News Plus (+).

Se trata de una suerte de "Netflix" de noticias. Varias organizaciones de noticias y editoriales (algunas tienen muro de pago y otras están sumando contenido por suscripción) integran esta nueva plataforma.

The Wall Street Journal, LA Times, New York Times y TechCrunch son algunos de los contenidos que se podrán disfrutar en el marco del servicio Apple News Plus.

La idea es que los usuarios puedan tener acceso a una gran variedad de contenido pagando una suma por mes. Apple, a su vez, le abonará a las editoriales según la participación que tengan de los usuarios.

El servicio cuesta USD 9,99 por mes. La suscripción está disponible en Estados Unidos y Canadá (en este último país además de estar disponible en inglés, está en castellano) y el primer mes es gratuito. Luego desembarcará en Australia y Europa, empezando con el Reino Unido.

La tarjeta de crédito Apple

La tarjeta de crédito Apple (Apple Card) está diseñada exclusivamente para el iPhone. Se obtiene una versión digital en pocos minutos, dentro de la aplicación Billetera (Wallet) que se puede usar en la web, y en tiendas físicas.





Funciona en los mismos sitios donde se acepta Apple Pay. Además de ser útil de usar, porque está integrada de manera digital al iPhone, también permite tener acceso a todos los gastos realizados de manera sencilla: todos los datos aparecen en la pantalla del usuario.

Cada vez que se hace un gasto con la tarjeta de crédito de Apple, se obtiene un 2% de ese gasto en efectivo que se puede utilizar para otras transacciones o para enviar a otros usuarios. En el caso de que se trate de una compra de productos Apple, se recibe un 3% de efectivo. Esta función se llama Efectivo a diario o Daily Cash.

La tarjeta de Apple no cobrará intereses por demoras en el pago, ni por sobregiro o por transacciones internacionales. Las compras serán autenticadas por FaceID y Touch ID.

"Apple no sabe cuánto compraste, dónde lo compraste o cuánto pagaste para proteger tu privacidad", se destacó en el evento. "Goldman Sachs nunca venderá tus datos a terceros para marketing y publicidad", Jennifer Bailey, Vicepresidenta de Apple Pay.

La tarjeta de crédito también vendrá en una versión física de titanio que no tiene número ni código CVV, firma ni fecha de vencimiento. Toda esa información está almacenada en la aplicación Billetera.

Videojuegos en Apple Arcade





Más de mil millones de usuarios descargaron un juego de Apple Store. Con este dato anticiparon la presentación de Apple Arcade, un servicio de suscripción que se podrá disfrutar desde todos los dispositivos Apple: desde iPhone hasta Apple TV.

Apple Arcade es una nueva sección dentro de la tienda virtual de Apple. La suscripción permitirá descargar diferentes juegos, que se irán renovando con frecuencia.

Se destacó que en Arcade se cuidará la privacidad del usuario, al igual que en los otros servicios que ofrece la compañía.

Estará disponible en 150 países este año, pero no se anunció la fecha exacta ni el valor de la suscripción.

Nueva app de Apple TV

Acceso a noticias, actualidad, shows de TV y deportes. Todo eso se podrá disfrutar dentro de la nueva app de Apple TV.





Allí se podrán ver programas de HBO, así como a películas de diferentes servicios de streaming como Prime Video, Hulu y iTunes.

La app cuenta con una sección especial para niños. Destacaron que la nueva Apple TV estará disponible para televisores inteligentes de las marcas Samsung, LG, Sony y Vizio; así como para computadoras Mac, Roku y Amazon Fire TV. Esta aplicación desembarcará en más de 100 países.

Apple TV Plus (+)

Tim Cook convocó al escenario a Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, encargados del desarrollo creativo de los shows y películas originales de Apple. Ellos dieron el puntapié inicial para el anuncio de Apple TV Plus.





Luego se transmitió un video donde actores, productores y celebridades hablaron sobre la importancia de contar historias, de construir relatos.

Luego llegó el turno del aclamado director Steven Spielberg que se subió al escenario diciendo que era su primera vez en Apple.

Después subieron al escenario Reese Witherspoon y Jennifer Aniston para anunciar el lanzamiento del programa The Morning Show donde mostrarán el detrás de escena de los programa de noticias matutinos.

Al poco tiempo se sumó al escenario Steve Carell que también integrará esta producción, donde se analizará el rol del hombre y la mujer en el mundo de las noticias y, particularmente, en los programas de televisión.

A continuación, Jason Momoa y Alfre Woodard subieron al escenario y contaron que están trabajando en un programa de ciencia ficción. Luego llegó el turno de Kumail Nanjiani quien anunció que protagonizará un programa llamado Little America, que busca contar historias sobre inmigrantes.