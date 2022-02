El modo “espía” de la aplicación WhatsApp es un tipo de configuración que sirve para pasar totalmente desapercibido por la aplicación. ¿Cómo? Por ejemplo, ya no te aparecerán las confirmaciones de lectura (visto) tanto en los chats grupales como en los individuales, asimismo, podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos lo sepan y otras funciones adicionales que todos tus contactos pensarán que ya no utilizás tu cuenta de WhatsApp.

Cómo activar el modo “espía” de WhatsApp

*Primero, asegurate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

*Ahora, ingresá a los “Ajustes” tocando el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho (para Android), o el ícono del engranaje que está situado en la parte inferior derecha.

*Presiona los apartados “Cuenta” > “Privacidad”.

*Finalmente, desactiva el interruptor “Confirmaciones de lectura”.

Esta configuración provocará que ya no te salga ese doble check azul que aparece debajo de cada mensaje cuando ya fue leído o cuando escuchaste una nota de voz, pero tené en cuenta que vos tampoco vas a saber si tus amigos leyeron los tuyos. Es importante aclarar que si te encontrás en un chat grupal y leés los mensajes o reproducís los audios, todos van a saber que los viste; para evitar que esto sucede existe un truco que te explicaremos más adelante.

Además, el desactivar la “Confirmación de lectura” también afecta a los estados de WhatsApp: esto te permitirá ver cualquier estado de manera incógnita, es decir que tu visualización no le saldrá a ninguno de tus contactos, pero vos tampoco vas a saber quiénes vieron tus historias. Básicamente te aparecerá el número cero en la cantidad de vistas.

Cómo leer mensajes grupales y escuchar audios sin dejar el visto

Cuando enviás un mensaje o una nota de voz a través de un chat grupal de WhatsApp, podés saber quiénes lo vieron o reprodujeron de la siguiente manera: pulsá sobre tu mensaje por uno segundos hasta que se encuentre sombreado, toca los tres puntos que se ubican arriba a la derecha, por último, apretá en “Info.”.

En la parte de abajo te aparecerá “Visto por” y todos los contactos que visualizaron o escucharon tu mensaje. Para evitarlo haz lo siguiente:

*Cuando recibas un mensaje grupal cierra la aplicación.

*Luego, borra las notificaciones y cierra todas las ventanas abiertas en segundo plano.

*Despliega la barra del menú y desactiva el wifi, datos móviles y activa el modo “Avión”.

*Espera entre 5 a 10 segundos a que el celular se desconecte totalmente de internet.

*Abre WhatsApp e ingresa al chat grupal que quieras.

*Lee los mensaje e incluso reproduce los audios, después cierra la app y bórrala de segundo plano. Es probable que las fotos no puedas verlas porque necesitarás descargarlas.

*Desactiva el modo “Avión” para conectarte nuevamente.

Listo, así nadie sabrá que has leído los mensajes en un chat grupal, pues cuando uno de los integrantes verifique si leyeron su mensaje, tu nombre no aparecerá en la sección “Visto por”. Sin duda alguna es un truco muy útil cuando quieres saber lo que han escrito en un grupo pero no quieres dejar huella.