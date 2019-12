Suele suceder que comenzás a ver series o películas que no son de tu agrado y terminás dejándolas de lado. Si bien la mayoría de usuarios de la plataforma no utiliza esa lista, muchos no saben que pueden eliminar los títulos.

Limpia la sección de ‘Seguir viendo’

En Android es una de las funciones más reclamadas por los usuarios, ya que muchas veces no le veían ningún sentido a que el listado de la sección continúe allí durante varios meses, aún cuando ya han dejado de interesarnos.

Con este update, Netflix ahora añade un menú debajo justo de cada contenido que tenemos en esa sección. A la derecha de la pantalla se pueden observar los tres puntos verticales que, al pulsar, dan acceso a un menú con varias opciones.

Una vez allí, es necesario descender hasta donde puede leerse “Cuenta“. Ingresamos y buscamos “Actividad de Visualización“, lo que nos desplegará la lista de títulos que ya hemos visto. Desde ese momento, sólo tenemos que buscar el que ya no queremos ver y eliminarlo apretando la X.

En ese momento, te aparecerá un mensaje diciéndote que el capítulo se borrará en 24 horas y que será como si nunca lo hubieras visto. En el caso de ser una serie también te aparecerá a la derecha la opción ¿Quieres borrar la serie?. Pulsa sobre esta opción para borrar la serie, Netflix olvidará que has visto los capítulos y eliminará la serie de la lista de Seguir viendo.

Fuente: Mitre