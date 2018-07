Netflix lanzó una actualización en su plataforma que apunta a mejorar la experiencia de los usuarios, esta vez, brindándoles más posibilidades para el diseño de su perfil con la imagen de su personaje favorito.

Los perfiles son aquellos que permiten que diferentes integrantes de un hogar -o que compartan la misma membresía- puedan tener experiencias personalizadas en Netflix, puedan elegir con libertad qué ver, guardar un registro de lo que vieron y acceder a recomendaciones de acuerdo a sus preferencias.

Hasta hace unos días, sólo podía elegirse como ícono una serie de ilustraciones básicas, pero con la actualización se puede escoger entre los personajes de las series originales del gigante de streaming, como las populares “Stranger Things”, “La casa de papel”, “Orange is the New Black”, “The Defenders”, “Big Mouth” o “Trollhunters”, por ejemplo.

En la versión web de escritorio hay que entrar a Netflix de manera habitual. Al elegir entre los perfiles, hay que apretar en “Administrar perfiles” y luego hacer click en el que desee modificar con la nueva imagen.

Los avatares están ordenados de acuerdo a la serie y hay una extensa variedad en cada una, con el fin de dejar a casi todos los usuarios satisfechos. Se hace click en la imagen preferida, luego en “¡Sí!” y listo, lucirás un perfil renovado y personalizado.

Vale aclarar que desde Netflix indicaron que la opción de visualización de perfiles puede no estar disponible en dispositivos fabricados antes de 2013. En estos casos, se debe requerir un código de activación de perfiles en el sitio de Netflix.