WhatsApp informó el pasado martes 14 de mayo que una falla de seguridad importante habría permitido a piratas informáticos instalar un software espía, en los teléfonos de algunos usuarios simplemente al llamarlos a través de la aplicación.

Este código malicioso podría instalarse independientemente de que la víctima respondiera o no la llamada, y todo el registro de la llamada desaparecería del teléfono después de que se instalara el spyware.

Según los informes de expertos el hackeo es capaz de rastrear llamadas, mensajes de texto y otros datos, activar la cámara y el micrófono del teléfono, además de realizar otras actividades maliciosas.

¿Qué teléfonos se vieron afectados?

Se vieron afectados todos los smartphones con WhatsApp instalado, tanto en sus versiones beta, Business o tradicional. Esto incluye iPhones de Apple, teléfonos con Android, teléfonos con Windows y dispositivos Tizen que posean la aplicación, según informó Facebook.

¿Estoy afectado?

La cantidad de personas afectadas por el hackeo aún no se conoce. Desde WhatsApp aseguran que todavía estaban investigando la falla de seguridad, pero creían que solo un número selecto de usuarios fueron afectados.

Se han identificado algunos objetivos, entre ellos un abogado de derechos humanos con sede en el Reino Unido y un investigador de Amnistía Internacional. El ataque parece haber sido dirigido principalmente a activistas de derechos humanos.

Si no has recibido ninguna llamada de WhatsApp o de personas desconocidas, es probable que no hayas sido el objetivo.

¿Qué debo hacer para protegerme?

WhatsApp ha corregido la vulnerabilidad en su extremo, pero su cuenta no estará segura hasta que instale la última actualización de la aplicación de la compañía:

Versión 2.19.134 para Android

Versión 2.19.51 para iOS

Versión 2.18.348 para Windows Phone

Versión 2.18.15 para Tizen

Si el dispositivo no instala las actualizaciones de la aplicación automáticamente, puede hacerlo manualmente ingresando a la tienda de aplicaciones, buscando WhatsApp y presionando el botón "actualizar".

Mientras tanto, vale la pena asegurarse de que el sistema operativo esté actualizado, ya que contiene muchas características de seguridad integradas diseñadas para proteger al usuarios de los piratas informáticos.

WhatsApp aseguró que su recomendación a todos los usuarios para que se actualicen surgió "por una gran cantidad de precaución" y una recomendación de Citizen Lab, un grupo de investigación de la Universidad de Toronto que notificó sobre la vulnerabilidad antes del anuncio.