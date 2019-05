Hace dos años que la red social Instagram incorporó la función de compartir historias, así sus usuarios comenzaron a subir videos o fotografías de corta duración que desaparecen a las 24 horas de haberlos publicado. Esta característica les permite observar el día a día de sus seguidores, sus gustos y preferencias, a diferencia de Snapchat, quienes suben historias pueden ver quién las visualizó.

En ocasiones sucede que quien mira la historia no forma parte de tus contactos, por ejemplo, la nueva novia de tu ex, tu último jefe o aquella compañera de la infancia con la que te llevabas tan mal. Si también sos de aquellos que gustan de ver la vida de los demás sin que se enteren, con un par de trucos sencillos vas a poder hacerlo sin ser descubierto.

Al ingresar en Instagram lo primero que ves es una barra con las historias más recientes de las personas a quienes sigues. Si decidís ver alguna, ya sabes lo que pasa: a quien publicó le aparecerán los usuarios que visualizaron su contenido.

Para pasar desapercibido hay que acceder a la app y dejar que se cargue todo el contenido (tanto historias como fotografías), lo ideal será esperar algunos minutos. A continuación tenés que deslizar la barra de menú donde aparecen las opciones de brillo, linterna o calculadora y activar el “modo avión”. Cerrás el menú, volvés a Instagram y ya podes ver sin reparos las historias de tus contactos.

Esta última opción funciona en la mayor parte de los casos pero no en todos (a veces sigue apareciendo la visualización o en ocasiones el contenido de las historias no se carga del todo). Existe una forma mucho más eficaz y certera, pero riesgosa a la vez. Para llevarla a cabo debes mirar la historia de la persona que te interesa y acto seguido (para que no le aparezca que has visitado sus imágenes) debes bloquearla.

Sin embargo, acá es donde aparece el problema: cuando bloqueas a una persona desaparece que visualizaste su historia pero cuando decidís desbloquearla hay que volver a seguirla, ya que el algoritmo de la plataforma entiende que no quisiste seguir siendo amigo de dicho usuario. La primera intención funciona pero el final te delatará.

Aún existe un plan alternativo: en el caso que no solo quieras ver las historias sino, además, descargarlas podrás hacerlo mediante la aplicación Story Saver. Con ella podrás ver todo el contenido de las personas que seguís sin que lo sepan. Eso sí, solo tiene una versión para Android. Otra opción es usar Chrome IG Story, que funciona únicamente en computadoras.

Una vez instalada, la herramienta te mostrará el icono de un ojo junto a tu nombre en la sección de las historias. Al pulsarlo, activarás el modo de “visualización anónima” y ocultarás tu nombre.