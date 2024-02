Ya salió el informe acerca de las contraseñas más comunes del 2023 y los resultados siguen sorprendiendo. O, mejor dicho, siguen alertando que algo anda mal. Con un aumento significativo y sostenido de los ciberataques a lo largo de los años, las contraseñas siguen siendo débiles y fáciles de adivinar.

Cada año, una reconocida marca de gestión de contraseñas lanza su informe acerca de las claves más comunes. Esta información debería ser de utilidad para aprender de los errores. Sin embargo, millones de usuarios siguen apostando por claves que sean fáciles de recordar, lo que las hace fáciles de adivinar.

Si a este fenómeno se le suma el ya conocido y alertado escenario de ciberataques y amenazas, el resultado podría ser fatal. Esta combinación de factores era lo único que les faltaba a los ciberdelincuentes.

Contraseñas más comunes del 2023

• admin

• 12345678

• password

• Aa123456

• 1234567890

Y la lista sigue. La utilización de este tipo de contraseñas agiliza y facilita el trabajo de ciberdelincuentes que se encuentran en la búsqueda de su próxima víctima. No solo es una llave de acceso a información personal, podría ser la llave de acceso a la información de toda una compañía. Por eso, la concientización es urgente. Y fundamental.



La gestión de las contraseñas es la clave

INSSIDE Ciberseguridad recuerda la importancia de una gestión de contraseñas. Existen diferentes recomendaciones que ayudan a salvaguardar la información de una manera más estratégica.

• Crear contraseñas robustas: deben incluir mayúsculas, minúsculas, números y símbolos (como % o &).

• No reutilizar contraseñas: esto permitiría un acceso no autorizado a más de una cuenta.

• Cambiar las contraseñas periódicamente: de esta manera, se evita la intrusión de un tercero que haya obtenido la clave en una filtración de datos.

• Creatividad: establecer contraseñas difíciles de descifrar, evitando nombres, mascotas, fechas o frases comunes.

• Gestor de contraseñas: utilizar un sistema de este tipo permite almacenar las claves para no olvidarla y solo recordar una clave maestra.

• Activar la autenticación de dos pasos para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Con más de 16 años de experiencia en la industria de la Ciberseguridad, INSSIDE cuenta con un equipo de expertos y especialistas que les permite ofrecer servicios de seguridad de la información en consonancia con los más exigentes estándares de la industria y a la vanguardia de las amenazas actuales.