Sea para localizar un punto de interés o para saber cómo llegar a un lugar, los mapas digitales de los teléfonos móviles se transformaron en un recurso indispensable para la movilidad urbana. Aplicaciones como Google Maps o Here WeGo cuentan con información sobre el transporte público, el estado del tránsito y la ubicación de las sendas especiales para bicicletas, mientras que propuestas como Waze apuntan a los conductores, un público específico que desea encontrar la mejor ruta para llegar a destino, sin cortes ni embotellamientos de por medio.

Todas las propuestas funcionan, en mayor o menor medida, de una conexión móvil a Internet, pero también existen propuestas como Maps.me, que disponen de un sistema de cartografía digital que se puede descargar al smartphone y que permite la navegación bajo la modalidad off line.

Waze

Es el servicio de cartografía colaborativa por excelencia, que permite el aporte de información que realizan los usuarios de la aplicación desde sus teléfonos móviles. De esta forma, Waze elabora diversas rutas para llegar a destino basado en estos reportes aportados por los conductores de la zona en tiempo real.



Dispone de navegación guiada por voz paso a paso y ofrece diversas alertas en tiempo real sobre cortes de calles, reparaciones o desvíos, accidentes, advertencias de reducción o límites de velocidad. A su vez, cuenta con una actualización inmediata de la ruta según las condiciones de tránsito y las decisiones tomadas por el conductor.

A su vez, Waze permite sumar datos relevantes de puntos de interés, como los precios que tienen los surtidores de nafta y GNC de las estaciones de servicio más cercanas, aportados por los usuarios de la plataforma.



Con 80 millones de usuarios, Waze fue adquirida por Google en 2013 por 1030 millones de dólares. De descarga gratuita para teléfonos iPhone y dispositivos Android, Waze se destaca como una plataforma que funciona muy bien en los centros urbanos, debido a la alta densidad de usuarios que pueden disponer de una buena conectividad móvil a Internet para enriquecer los aportes a la plataforma en tiempo real. Como se dijo, la descarga es gratuita desde las tiendas App Store de Apple para teléfonos iPhone y Play Store de Google para dispositivos Android.

Google Maps

El servicio de cartografía digital de la compañía de Internet es otra de las opciones predilectas de los usuarios de teléfonos móviles. Es más versátil que Waze, ya que no se limita sólo a la navegación desde un auto, sino que está disponible para los que desean hacer una combinación con el transporte público, finalizar un trayecto a pie o en bicicleta.

Dentro de la cabina de conducción, Google Maps permite establecer una navegación guiada con información del tránsito en tiempo real. A su vez, también realiza cambios de ruta si el conductor opta por algunos desvíos en su trayecto preestablecido. También cuenta con una gran cantidad de información sobre puntos de interés, centros comerciales, restaurantes y muchos otros sitios, en base a los reportes realizados por los usuarios de la aplicación.

Google Maps mejoró el uso de la aplicación en modo off line en los últimos años mediante la descarga de un área en particular vía Wi-Fi para que el usuario pueda realizar consultas de calles y trayectos cuando no dispone de una conexión móvil a Internet. Es una función muy útil en aquellas zonas suburbanas o en rutas donde no se cuenta con una conexión móvil a Internet.

Por otra parte, en una de las actualizaciones más recientes, Google Maps sumó una función que permite compartir la ubicación en tiempo real con cualquier persona, con una visualización disponible tanto en la web como en las aplicaciones para Android e iOS.

La modalidad Compartir ubicación es muy útil para avisar dónde se encuentra una persona y estimar su arribo a destino. Se puede configurar la disponibilidad de la información y por cuánto tiempo. Funciona en cualquier tipo de trayecto, sea a pie, en transporte público o en auto.

Maps.me

Una de las características más sobresalientes de esta aplicación está en la modalidad de uso, que no exige una conexión a Internet. De esta forma, Maps.me se convierte en un complemento excelente tanto en los centros urbanos como en aquellos trayectos donde la conectividad móvil es lenta o inexistente, como en las rutas.

También permite realizar búsquedas en modo off line y ofrece la posibilidad de descargar los mapas en el teléfono o en la tarjeta de memoria microSD, una opción muy útil en aquellos smartphones con Android que tienen poca espacio de almacenamiento. Como referencia, todos los mapas de la Argentina tienen un tamaño de 318 MB.

Maps.me basa su servicio en la cartografía digital que ofrece el proyecto colaborativo libre OpenStreetMaps.org, una iniciativa que nació en 2004 en Inglaterra, que cuenta con más de 3,6 millones de usuarios que hacen sus aportes al servicio para mejorar la información de los puntos geográficos y de interés.

La aplicación está disponible gratis en las tiendas App Store de Apple para dispositivos iOS y Play Store de Google para smartphones y tabletas que utilizan Android como sistema operativo.

HERE WeGo

Desarrollada por Nokia como Here Maps en 2014, este servicio de cartografía digital pasó a tomar el nombre actual cuando fue adquirido en 2015 por un consorcio de automotrices alemanas conformado por Audi, BMW y Daimler. Here WeGo cuenta con varias características en común con el resto de las propuestas mencionadas.

Junto a Maps.me es una de las opciones preferidas por los usuarios que desean tener mapas digitales en modo off line. En este caso, Here WeGo ofrece la descarga de la cartografía por continentes, y es por eso que requiere de un mayor espacio de almacenamiento en el teléfono móvil. En el caso de América del Sur, los mapas tienen un tamaño de 2,74 GB, y se puede elegir la tarjeta de memoria como destino de descarga.

A su vez, Here WeGo también ofrece, al igual que Google Maps, los trayectos de a pie, con bicicleta y también con el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. Here WeGo está disponible gratis para iPhone y dispositivos Android.

Autos con navegador

Muchos modelos cuentan con sistemas de navegación instalados de fábrica. Sólo se los puede actualizar en los concesionarios oficiales de cada marca o en los centros autorizados de los desarrolladores de estos sistemas. De lo contrario, se pierde la garantía del vehículo.