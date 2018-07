Google se ha vuelto una herramienta de suma importancia para muchas personas, que consultan absolutamente todo. Aunque aún la Real Academia Española no lo acepta, “Googlear” se convirtió en un verbo usual para hacer referencia al hecho de usar ese famoso buscador.

El anonimato es el factor más importante para utilizarlo como motor de búsqueda, sobre todo, para aquellas personas que quieren averiguar cuestiones relacionadas al sexo y la sexualidad.

El escritor y científico de datos Seth Stephens-Davidowitz, realizó un exhaustivo estudio durante cuatro años, sobre una base de búsquedas anónimas realizadas a través de Google, en Estados Unidos y luego, publicó el libro Everybody Lies. Big data, new data and what the Internet can tell us about who we really are (en español, Todos mienten. Big data, nueva data y todo lo que internet puede contarnos sobre quiénes somos realmente).

El autor sostiene que este buscador es un gran recipiente de información, que sirve para entender la psiquis humana y que entre los miles de secretos volcados allí, están las dudas y las preocupaciones más frecuentes sobre el sexo.

* Poca a nula frecuencia en las relaciones sexuales

El experto asegura que es 16 veces más frecuente encontrar quejas sobre la falta de deseo sexual en la pareja, que por la falta de diálogo.

Es más, “matrimonio sin sexo” es mucho más buscado que “matrimonio sin amor” o “matrimonio infeliz”. La principal queja es “mi pareja no quiere tener sexo conmigo”, seguida de “mi pareja no me escribe”. Estos datos dejaron en claro que muchas personas, sienten culpa por la falta de sexo en sus relaciones.

* El tamaño, ¿es lo de menos?

Para ellos, parece que no. El pene es el órgano más buscado en Google, por encima de cualquier otro. Y la mayor cantidad de consultas están relacionadas con el tamaño: cuáles son las dimensiones normales o ideales y, sobre todo, cómo se lo puede hacer crecer, es lo más solicitado.

Si bien los datos son anónimos, sí se sabe que estás consultas las hicieron mayormente los hombres: por cada 170 búsquedas de los hombres sobre su miembro, solo una mujer pregunta acerca del pene de su pareja. Más del 40% de las quejas femeninas en relación a este tema tienen que ver con el dolor o la irritación provocada por el tamaño.

* Duración del acto sexual

Una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres es cómo lograr que la relación sexual dure más tiempo.

Para las mujeres, en cambio, la preocupación pasa por cómo lograr que su pareja llegue al clímax más rápido o por entender por qué su pareja no llega al orgasmo.

* La sexualidad de la pareja

“¿Mi marido es gay?”, es una de las búsquedas más solicitadas. Según las cifras de consultantes, esto preocupa más que saber si es infiel, alcohólico o depresivo (que son otras preocupaciones manifestadas a través de este sitio web).

El pico de las búsquedas se realiza en las localidades donde hay menos tolerancia a la homosexualidad.

* Cirugías estéticas, ¿sí o no?

Cada año, se realizan 7 millones de consultas sobre implantes de siliconas, aunque solo 300 mil terminan sometiéndose a este tipo de operaciones. Por cada cinco consultas sobre cómo aumentar el tamaño de los senos, hay una sobre cómo tener un trasero más grande.

En tanto, a los hombres también les preocupa bastante su estética, aunque no siempre lo confiesen abiertamente: ellos hacen el 42% de las búsquedas sobre belleza y fitness; el 39% sobre cirugías estéticas y el 33% sobre cómo perder peso.

