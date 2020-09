A más de cinco meses del comienzo de la pandemia, la palabra coronavirus ocupa 9 de cada 10 noticias en portadas de medios digitales y es más buscada incluso que "porno", según un estudio de Flacso Argentina.



"El coronavirus copó por completo la agenda informativa. Es el término más buscado y se lo usa de modo indistinto en referencia a la pandemia, al virus o a la enfermedad. Sobrepasa búsquedas de términos que suelen ser populares en Internet, como 'porno'", sostiene el informe elaborado por el Área de Comunicación y Cultura de Flacso Argentina junto con la Fundación Medifé.



Según se desprende del informe, por primera vez en los últimos años, un tema por fuera de la política y la economía dominó la agenda mediática: el coronavirus, liderando las tendencias y búsquedas populares en el consumo de noticias, y acaparando 9 de cada 10 noticias publicadas en las portadas de los principales medios digitales del país.



Belén Igarzábal, directora del Área de Comunicación y Cultura de Flacso, Patricia Ferrante y Gabriel Kessler, conformaron el equipo que llevó adelante la investigación que se centró en describir las búsquedas más populares en relación a la salud y el bienestar, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo.



"Mirar cómo se busca información, qué términos se buscan en relación a esa información y cómo se comparte esa información te permite construir un mapa de prácticas súper interesantes. Que a veces va acompañado a cómo cuentan la información los medios y a veces no", explicó Ferrante a Télam



Desde la primera semana de marzo el coronavirus se convirtió en el término más buscado en relación a la realidad nacional, superando a "porno" la palabra imbatible en las búsquedas por la web.



Así, el término coronavirus superó ampliamente las búsquedas sobre Covid-19, indicando que posiblemente los usuarios, no distinguen entre el virus y la enfermedad que produce.



Pero el sexo virtual y el "sexting" mostraron picos de búsquedas en el momento en el que el Ministerio de Salud de la Nación abordó el tema en uno de sus reportes diarios sobre la situación Covid-19 en Argentina y elaboró recomendaciones para una experiencia segura.



Ferrante recalcó como "el término coronavirus copa todo. La búsqueda se generaliza con el tema coronavirus y de ahí se relaciona con todo, desde recetas de cocina, hasta noticias de información concretas de cuándo y dónde se cobra por ejemplo el IFE".



Por su parte Igarzábal destacó "la necesidad de la gente de informarse y a Google como fuente". "Las personas buscan información en Google para responder a la realidad social", explicó la directora del Área de Comunicación y Cultura de Flacso.



El informe detalla que las búsquedas del término coronavirus se relacionan con los síntomas, vacunas, cantidad de casos y muertes y con otros aspectos vinculados con el bienestar, salud mental, ejercicio físico, recetas de cocina y sexo virtual.



Otro dato que surge de la investigación es "que tanto para lo malo -difusión de noticias falsas- como para lo bueno -agilizar redes de solidaridad y comunicación-, Whatsapp es clave en el flujo de información y conversación social, aparece como el instrumento para toda la gestión de la vida, de la escuela, de la ayuda social, sobre todo en barrios muy vulnerables", precisó Ferrante.



Para Igarzábal fue revelador los datos que muestran cómo se busca información sobre salud mental. "Me parece interesante cómo la gente busca: qué es un ataque de pánico, qué es un ataque de ansiedad, el insomnio, etc. Las personas buscan ver qué es lo que les pasa, información sobre ésto que les está pasando", dijo.

