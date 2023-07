Conectar el celular al cargador del auto es muy habitual entre las personas que manejan autos o viajan en ellos, pero ojo: por distintas cuestiones podría llegar a ser contraproducente para el vehículo y para el dispositivo en sí.

Por qué no tenés que enchufar el celular en el auto

Sube el consumo de nafta. Como la carga del celular requiere un mayor uso de electricidad por parte del vehículo, se necesita más combustible. Es una lógica similar a la que funciona con el aire acondicionado.

Se desgasta prematuramente la batería del auto. Este elemento no se cargará por completo cuando le adjudiquemos, además de generar energía para el vehículo, la tarea de cargar un celular. El resultado de ello es que se agotará antes de tiempo. Ojo: dejar el cargador conectado sin el celular también gasta la batería, aunque a un ritmo más lento.

El voltaje de un celular pocas veces es compatible. La mayoría de los autos ofrecen 0.5 amperios en los puertos USB. Es una fuerza de abastecimiento muy baja para este tipo de dispositivos móviles. Y eso puede afectar su rendimiento.

Mitos y verdades sobre la batería de los teléfonos

*¿Hace mal cargar el teléfono toda la noche? La respuesta corta es no. La carga nocturna -o dejarlo más horas cuando ya está al 100%- no tiene efectos en negativos graves en la batería. Pero hay algunos detalles: dejarlo todo el tiempo conectado puede degradar, a largo plazo, los componentes internos. Hay tres factores que podemos tener en cuenta para evitar esta degradación: que no esté demasiado tiempo con carga completa, que la capacidad baje por debajo de 20 por ciento y las altas temperaturas.

*Cuál es la mejor manera de cargar el celular. Para muchos lo más práctico es dejar el celular enchufado toda la noche, para empezar el día al 100 por ciento. Es una buena idea hacerlo pero activar la carga optimizad para mejorar el modo en el que se recarga la batería. Otra opción es cargarlo varias veces durante el día, llevando la batería hasta el 80% y no dejándola bajar a menos del 20%.

*Cuál es el porcentaje ideal para cargar el celular. Lo recomendable es no dejar que la batería del celular baje a menos del 20 por ciento. Lo ideal es que antes de que llegue a ese límite la volvamos a cargar, y que después no alcance el 100%.

*Qué pasa si no cargo mi celular al 100 por ciento. Nada, la batería incluso sufrirá menos degradación si evitamos cargarla hasta el 100%. Por supuesto, si no la llenamos “a tope”, durará menos, por lo que tendremos que estar atentos para recargarla. Lo recomendado, además, es que no baje a menos del 20 por ciento.