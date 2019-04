Un estudio publicado por investigadores del Oxford Internet Institute advierte que al menos 1.400 millones de usuarios de Facebook morirán antes de 2100, por lo que la cantidad de cuentas de personas fallecidas podría superar a la de las vivas en esa red social para 2070.

Si la red social más grande del mundo (con más de 2.300 millones de usuarios activos mensuales) continúa expandiéndose al ritmo actual, el número de cuentas de personas fallecidas podría alcanzar los 4.900 millones antes de finales de siglo, señaló la investigación "Are the Dead Taking Over Facebook?" ("¿Están los muertos tomando el control de Facebook?", según la traducción del inglés), desarrollada por Carl Öhman y David Watson, disponible en la publicación Big Data & Society.

"Estas estadísticas dan lugar a nuevas y difíciles preguntas sobre quién tiene derecho a todos estos datos, cómo deben gestionarse en relación al interés de las familias y los amigos de los fallecidos y su uso por parte de futuros historiadores para comprender el pasado", subrayó Öhman.

El especialista en seguridad informática Camilo Gutiérrez señaló que "nuestra información privada es precisamente eso, privada, y aunque nuestro marido o esposa, madre, padre o hermano la reclame, el lazo familiar no exime del derecho a la privacidad, que es único y exclusivo de la persona en cuestión".

"Hay por lo menos dos servicios que prevén la circunstancia de ceder los datos a un tercero en el caso de que el titular hubiera fallecido", Facebook y Google, citó Gutiérrez, jefe de Laboratorio de Investigación de la firma de ciberseguridad ESET.

David Watson advirtió que "nunca antes en la historia se concentró en un solo lugar un archivo tan vasto de comportamiento humano y cultura".

"Controlar este archivo será, en cierto sentido, controlar nuestra historia. Por lo tanto, es importante que nos aseguremos de que el acceso a estos datos históricos no se limite a una sola empresa con fines de lucro", alertó.

En este sentido, afirmó que "es importante asegurarse de que las generaciones futuras puedan usar nuestra herencia digital para comprender su historia".

El análisis de los investigadores se centra en dos "escenarios extremos potenciales, argumentando que la tendencia a futuro caerá en algún punto intermedio".

En el primer escenario asume que no se unirán nuevos usuarios a partir de 2018, y que bajo esas condiciones la participación de usuarios muertos en Asia aumentará rápidamente hasta representar a casi el 44% del total para fines de siglo.

El segundo panorama asume que Facebook continuará creciendo en su tasa actual del 13% a nivel mundial, cada año, hasta que cada mercado "alcance la saturación".

En esas condiciones, África representaría una parte cada vez mayor de usuarios muertos, y Nigeria podría llegar a más del 6% del total de personas fallecidas en esa red.

Facebook "debería invitar a historiadores, archivistas, arqueólogos y profesionales de la ética a participar en el proceso de curar el vasto volumen de datos acumulados que dejamos atrás cuando fallecemos", opinó Watson.

Desde 2015, la red social tiene "cuentas conmemorativas" que pertenecen a personas fallecidas, designadas por un contacto y figuran con la leyenda "En memoria de" junto al nombre del perfil.

Ese contacto puede decidir que la cuenta de la persona fallecida se convierta en "conmemorativa" o que se elimine de manera permanente en esa red social.

A principios de abril, Facebook anunció que "más de 30 millones de personas" ven perfiles conmemorativos todos los meses. "Una vez que la cuenta se convierte en conmemorativa, utilizamos inteligencia artificial para evitar que el perfil aparezca en situaciones en las que pueda causar más dolor, como recomendar que la persona sea invitada a un evento o enviar recordatorios de cumpleaños a sus amigos", describió Facebook en un reciente comunicado.

Fuente: Télam