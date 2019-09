Facebook anunció que había comenzado a ocultar el número de menciones "me gusta" en las publicaciones en su red en Australia, una medida experimental para aliviar la "presión" social que podría extenderse a escala mundial.

Desde ahora, los usuarios australianos no pueden ver el número de "me gusta" de una publicación ni las veces que se ha visto un video en la red social. Sólo el autor de la publicación sabe cuántas personas la han apreciado. "No queremos que (los usuarios de) Facebook se sientan competitivos", explicó el gigante estadounidense de las redes sociales en un comunicado.

"Es una prueba para estudiar cómo reacciona la gente a este nuevo formato", subraya Facebook, que quiere "aprender" de esta experiencia "para ver si vamos a desplegarla más ampliamente".

Esta importante modificación tiene por objeto aliviar en cierta medida la presión social derivada de la necesidad de obtener la aprobación de los demás y centrar más la atención en la propia publicación que en su popularidad.

Más de mil millones de personas utilizan Facebook en todo el mundo, pero el gigante de las redes sociales está acusado de tener un impacto en la salud mental, especialmente entre los jóvenes. Según el delegado de seguridad cibernética de Australia, uno de cada cinco niños es víctima de acoso en línea. Facebook describió esta medida, sin especificar su duración, como "una prueba limitada para aprender rápidamente de ella".

El ensayo se lleva a cabo casi tres meses después del realizado en Instagram, la red de intercambio de imágenes, que cuenta con mil millones de usuarios en todo el mundo. Jocelyn Brewer, investigadora de ciberpsicología, recibió el anuncio con "una mezcla de escepticismo e interés". Aprueba que Facebook estudie el impacto de los "indicadores de vanidad" en el bienestar de las personas, pero espera que los usuarios encuentren rápidamente otras formas de expresar sus opiniones.