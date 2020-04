Facebook presentó Messenger Rooms , el producto con el que espera transformarse en la elección natural para las videollamadas masivas, en detrimento de Zoom o Google Meet.

Messenger Rooms intenta, al mismo tiempo, reducir los pasos necesarios para que alguien se sume a una videollamada grupal, y ofrecer el mayor control posible sobre quién está ahí, en tiempos de zoombombing y otros ataques digitales .

Así, Messenger Rooms permite el acceso de hasta 50 personas a un videochat, en una sala que no tiene tiempo de duración (se puede crear una y dejar que la gente entre cuando quiere) y que se puede compartir vía Facebook Messenger, los Grupos de Facebook (hoy, el segmento más activo en esa red social) o una publicación convencional. La compañía dice que en breve se podrá compartir también como invitación de Whatsapp o Instagram. Si alguno de nuestros contactos tiene una sala abierta pública nos aparecerá entre las opciones de acceso.

Messenger Rooms ofrece una característica interesante, y es que no requiere tener un usuario de Facebook ni instalar software (aunque, por supuesto, la compañía recomienda hacerlo). Cualquier navegador moderno es compatible, sea en su versión móvil o de escritorio, y todo se reduce a clickear (o tocar) un link.

Esa última frase, no obstante, pone los pelos de punta a cualquier experto en seguridad informática: ¿un link nada más? ¿una sesión que puede durar horas? ¿No es una receta para el desastre? Facebook dice que todo el contenido está encriptado (aunque no, todavía, de extremo a extremo). El usuario que creó la sala de videochat controla quién puede ver que existe ese grupo, y quién puede entrar a él (y forzar a alguno para que se vaya); también puede bloquear el acceso a nuevos invitados . El creador de la sala debe estar siempre conectado para que la videollamada esté activa. Facebook promete, además, que no registra el contenido de las salas.

La idea de Messenger Rooms es, también, aprovechar las demás herramientas que ofrece la compañía, desde fondos en 360, filtros de cámara, agregados para rostros (orejas de conejo, etcétera).

Messenger Rooms está siendo activado en varios países en forma gradual.