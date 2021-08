Facebook no está pasando por sus mejores momentos. Y no es porque le falte dinero o usuarios, sino porque perdió ese liderazgo del que tanto había disfrutado en los últimos años. Después del golpe en su billetera propiciado por Apple y Google con respecto a la información para la personalización de anuncios, TikTok se convirtió en la aplicación más descargada del planeta y superó, justamente, a Facebook, Instagram y Messenger, las tres propiedad de Mark Zuckerberg. En busca de recuperar lo perdido, el gigante de las redes sociales implementó los Reels en Instagram, videos cortos muy similares —sino iguales— a los de TikTok. Como no fue suficiente, ahora va por más: en Estados Unidos implementó los Facebook Reels.

¿Cambian en algo con respecto a los otros? Nada. Los Facebook Reels son iguales a los Instagram Reels, que a su vez son iguales a los tiktoks. Así, los usuarios de la plataforma podrán crear y compartir contenido en sus perfiles, en el feed de noticias o directamente en Grupos de Amigos. Esta herramienta es, en realidad, una expansión de las pruebas lanzadas a principios de este año en India, México y Canadá, que se habían centrado en llevar videos de formato corto a los usuarios de Facebook.

Cuando se lanzaron los Instagram Reels, en la plataforma sucedió que muchos de los videos que se subían eran originales de TikTok, algo que requirió un algoritmo para frenarlos y conllevó una respuesta de la aplicación china, que movió su logo para que fuera visible en Instagram. Con eso en mente, Facebook ya adelantó que dará a los creadores de contenido de Instagram estadounidenses la opción de que sus Reels se muestren como contenido recomendado en Facebook. Si los creadores optan por participar, sus videos aparecerán en la sección "Reels" en la sección de noticias de los usuarios, junto con otros videos cortos creados en Facebook.

El funcionamiento será muy similar a cualquier otra aplicación: además de la posibilidad de subir videos o filmarlos, el usuario contará con una sección de herramientas con las que podrá editar y agregar texto, música, efectos y más. Según comentó Facebook a TechCrunch, "la mayoría" de las funciones de Instagram estarán en la plataforma, pero otras características como los Remix —básicamente, los Duets de TikTok— se agregarán en el futuro.

En busca del beneficio máximo junto a Instagram

¿Qué sentido tiene hacer una función casi igual a la de Instagram, si esa red social es propiedad de Facebook? Según explicaron desde la plataforma, esta adición se debe a que los consumidores están cada vez más interesados en los videos y, particularmente, en los videos cortos. No debería ser novedad, sobre todo al tener en cuenta la explosión que significó TikTok y cómo todos los demás intentaron, sin éxito, igualarlo. "Reels ya es el mayor contribuyente al crecimiento de la participación en Instagram", había anunciado Mark Zuckerberg tiempo atrás.

"Estamos muy enfocados en facilitar la creación de videos para cualquiera, y luego para que esos videos se vean en todos nuestros diferentes servicios, comenzando con Facebook e Instagram primero", les había dicho a los inversionistas.

Por otra parte, hay, como siempre, un objetivo comercial. La ventaja de Facebook es ser el dueño de Instagram, por lo que los creadores de esa red social podrían verse beneficiados por una publicación cruzada que les permita más audiencia. Aunque son públicos diferentes, hay contenidos que pueden aplicar a ambas comunidades y maximizar su rendimiento.La ecuación, a partir de esa premisa, es la siguiente: a más seguidores, más dinero, a más dinero más incentivo y a más incentivo más publicación. Un círculo virtuoso cuyo único enemigo es, en el fondo, TikTok. La aplicación china continúa siendo líder, pero vio cómo los Reels aumentaron su duración apenas después de que sus videos lo hicieran y cómo sus funciones más originales —Duets o usar el audio de otras personas, entre otras— aparecieron en Instagram. En una sutil devolución, aparecieron las historias en TikTok. La guerra no hizo más que comenzar.

La batalla por los anuncios

"Planeamos lanzar anuncios en el futuro", agregó un portavoz de Facebook. Y eso, según dictan los tiempos de internet, debería ser más temprano que tarde. Si TikTok gana usuarios, significa que el tiempo que se gasta en los celulares pasa por la aplicación china y no por el imperio de Mark Zuckerberg.

Ya un viejo dicho dice que "por la plata baila el mono". Y si el dinero está en TikTok, hacia allí irán los anunciantes, ansiosos de maximizar ganancias. Entonces, en lugar de competir con TikTok en una sola aplicación, Facebook ahora usa dos. Y está aprovechando la interoperabilidad de sus aplicaciones para garantizar que el mejor contenido pueda fluir fácilmente a ambos lugares.

Por otra parte, la plataforma ya adelantó que habrá nuevos programas de bonificación adicionales y financiación inicial en los próximos meses que pagarán bonificaciones por Reels en Facebook. El dinero saldrá de los más de 1.000 millones de dólares de inversión en creadores de contenido que anunció la compañía meses atrás.