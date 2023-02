El Borrador Mágico de Google es una de las funciones más impresionantes de la compañía y una de las más publicitadas. ¿A quién no le agrada la idea de tener la posibilidad de borrar al instante personas u objetos no deseados de cualquier foto? Y aunque la función venía siendo exclusiva de los teléfonos Pixel, Google abre ahora las puertas a prácticamente todos los smartphones, siempre y cuando te parezca bien pagar por la función.

Lanzada en 2021, la función busca personas, objetos u otras distracciones fuera de lugar en tus fotos, y cuando cree encontrar algo que desearías que no estuviera ahí, te recomienda eliminarlo. Simplemente cliqueando en la recomendación que aparece en pantalla, esa parte de la foto es reemplazada.

A veces, sin embargo, el sistema no lo detecta todo, y es posible elegir manualmente qué eliminar de las fotos. Al pasar el pincel o el dedo por esas zonas, Magic Eraser entra en acción y elimina lo que corresponda. Y no sólo eso, el software también predice qué píxeles estarían ahí sin los objetos y suaviza la escena, haciendo que parezca que esos objetos nunca estuvieron ahí en la toma original. También hay una función de “Camuflaje”, que cambia el color de ciertos objetos para que se mezclen con el resto del cuadro.

Cómo acceder al Borrador Mágico en tu smartphone

Ahora disponible para cualquier equipo corriendo iOS o Android, la herramienta forma parte de Google One, el servicio de suscripción con el que Google ofrece opciones de almacenamiento en la nube, lo que significa que cualquier suscriptor puede acceder a la función a través de Google Fotos. Para endulzar el trato, Google añadió también un par de funciones adicionales, como un efecto HDR de posprocesamiento para vídeos, la posibilidad de asignar estilos a fotos individuales en el editor de collages, nuevos estilos de collages y envío gratuito en cualquier pedido de copias impresas (sólo disponible para los Estados Unidos).

La función de borrado se encuentra en el apartado “Herramientas” que aparece al cliquear el botón “Editar” al pie de una fotografía en Google Fotos.

Si simplemente no se desea pagar, no pasa nada: Google ofrecerá una prueba gratuita de Google One a partir de marzo, siempre que el usuario no se haya suscrito al servicio en el pasado. Aún no está claro cuánto durará la prueba ni la fecha precisa de lanzamiento, pero con un poco de paciencia, será posible probar Magic Eraser (y el resto de Google One) gratis.