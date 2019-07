Es el truco más habitual de los que no quieren dejar rastros en sus computadoras sobre los sitios que visitan. Y, por supuesto, es ideal para "surfear" sitios pornográficos. Pero parece que usar el modo incógnito en el navegador no es suficiente.

Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Pensilvania y Microsoft descubrieron que los gigantes de Internet Facebook, Google y Oracle rastrean el porno que miran los usuarios, incluso cuando los visitan con una pestaña de incógnito.

En marzo de 2018, mediante una herramienta llamada webXray, analizaron 22.484 páginas web con contenido para adultos. El objetivo era hallar herramientas de rastreo o programas destinados a este fin, según reveló en un artículo The New York Times.

El resultado es contundente: Google tiene rastreadores en el 74% de las Web porno, Oracle en el 24% y Facebook en el 10%.

"Estos sitios de pornografía tienen que pensar más en los datos que poseen y en cómo estos pueden ser tan sensibles como la información médica", afirmó Elena Maris, investigadora de Microsoft y autora principal del estudio.

"La protección de estos datos es crucial para la seguridad de sus visitantes. Y lo que hemos visto sugiere que estos sitios web y plataformas podrían no haber recapacitado sobre todo esto como deberían haberlo hecho", agregó, para compararlo con algo mucho más mundano. "Esto no es como elegir un sweater y ver cómo te persigue a través de la Web. Esto es mucho más específica y profundamente personal", concluyó.

Datos vulnerables

Lo más grave de la situación, además de la violación a la privacidad de los navegantes, es que según reveló el estudio, solamente el 17% de las Webs analizadas tienen un sistema defensivo. ¿Qué significa? Que los datos de millones de visitantes son vulnerables frente a ataques informáticos.

Según el informe del New York Times, Google argumentó que no permite Google Ads en las páginas para adultos, y prohíbe personalizar anuncios basándose en las preferencias o intereses sexuales de los usuarios. Facebook, por su parte, explicó que impide a los sitios porno utilizar herramientas de rastreo con fines comerciales. Oracle, por ahora, no respondió las consultas.

Fuente: TN