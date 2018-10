La actriz australiana Ruby Rose, que interviene en la serie 'Orange Is the New Black', se convirtió en la celebridad más 'peligrosa' de la Red, debido a que los resultados que aparecen cuando se busca su nombre podría exponer al usuario a numerosos sitios web maliciosos que contienen virus.

La artista de 32 años lidera la lista negativa de personalidades que conducen a páginas sospechosas al buscar información sobre su vida, una clasificación que también encabezan las intérpretes Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter y Rose Byrne.

Así, si desea conocer la actuación o la indumentaria de alguna de esas actrices, "asegúrese de que está navegando por Internet de manera segura", subrayó Gary Davis, portavoz de McAfee, quien destacó que es la duodécima ocasión en la que una celebridad encabeza dicho 'ranking'.

Este vocero también recomendó que las personas actualicen de manera frecuente tanto sus sistemas operativos como sus herramientas de protección y seguridad y que eviten navegar por páginas web que puedan contener programas maliciosos.

En 2017, la cantante Avril Lavigne ocupó el primer lugar de la lista que elabora McAfee, pero este año ha descendido hasta la 30.ª posición. Otras personas 'nocivas' son la británica Adele y la colombiana Shakira, cantantes que ocupan los lugares 21.º y 27.º, respectivamente.

Fuente: RT y Reuters