Este lunes 29 de agosto, se festeja el Día del Gamer a nivel mundial. Una fecha especial para la comunidad de los videojuegos que cada vez es más amplia, variada y demandante, lo que desafía a las marcas dedicadas al segmento a estar a la altura de sus necesidades.

Según consultoras especializadas en los videojuegos, durante la pandemia el sector creció un 5,3% y totalizó para 2021 unos 3.000 millones de jugadores en todo el mundo -casi un 40% del total de la población mundial-. En el país, más de 19 millones de personas son jugadores, lo cual indica un aumento del 20% en la cantidad de gamers durante la pandemia del Covid-19, según datos de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina.

Su origen tuvo inicio en España por la decisión de tres medios especializados, PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, que en 2008 creyeron que era momento de implementar una celebración. A pesar de ello, no se conmemora en la misma fecha en todo el mundo. En dicho año, se destacaban las consolas: Nintendo WIi, PlayStation 3 y la Xbox 360, con juegos como Grand Theft Auto IV, Fallout 3, Dead Space, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Super Smash Bros. Brawl o Left 4 Dead.

"A partir de la pandemia, muchas de las ofertas de entretenimiento tradicionales dejaron de ser una opción para los consumidores, lo que llevó a muchos a volcarse al gaming, no solo para jugar sino también para socializar", sostuvo Matías Benz, gerente de Marketing de ASUS Argentina. En este sentido, muchos consideraron que es una forma de entretenimiento sin tener que salir de casa.

Germán Beneditto, psicólogo especialista en uso saludable de la tecnología y los videojuegos y referente de la línea de Salud de Fundación Argentina de Videojuegos (FundAV), señaló que, "en tiempos de cuarentena, una de las industrias que más creció por su vinculación directa con la capacidad de brindar entretenimiento y ocio desde la comodidad del hogar, fueron la de los videojuegos". Según él, estos pueden convertirse en un excelente medio recreativo para combatir los niveles de ansiedad, angustia y estrés que se dispararon enormemente por causa del coronavirus, estableciendo límites adecuados de uso y consumo, para poder sobrellevar de la mejor forma esta situación sin precedentes.

Newzoo, una consultora de mercado especializada en la industria de los videojuegos, por su parte dijo que hay unos 3.000 millones de gamers en todo el mundo, un 5,3% más que a principios de la pandemia. Lo que representa cerca del 40 por ciento de la población mundial. Si bien más de la mitad de los jugadores son de Asia, el mercado latinoamericano está en pleno crecimiento: son 289 millones de jugadores, superando a Norteamérica por casi 70 millones. Además, es la segunda región que más se desarrolló desde el inicio de la cuarentena, al crecer un 6,2%.

La popularidad también se ve reforzada por la reciente expansión de los esports, que año a año crecen de forma exponencial y logran más adeptos. En este sentido, en América Latina hay cada vez más jugadores profesionales, más organizaciones de esports con diferentes equipos, más torneos, más alcance y más dinero en juego.

Fuente: Ámbito