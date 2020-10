La reconocida aplicación Instagram agregó nuevas herramientas para mejorar la privacidad de los usuarios y borrar cualquier tipo de rastro indeseable que quede en los chats, los cuales Facebook anunció que son más de 100 mil millones entre todas sus redes sociales.

Instagram logró cosechar más de mil millones de usuarios en todo el mundo, los cuales busca mantener agregando herramientas que entretengan y hagan más fácil la comunicación en las redes sociales.

Hace unas horas, Instagram lanzó el “Modo efímero”, el cual es una actualización que ya llegó a algunas cuentas y que se irá instalando en el resto. “Los mensajes leídos desaparecerán cuando cierres el chat”, según indica la App.

Este modo de Instagram se puede activar con cualquier conversación al deslizar el dedo hacia arriba. Allí, empieza a funcionar el “modo efímero” y el fondo se vuelve negro: una vez que el otro usuario leyó el mensaje, al salir del chat la conversación se elimina y no quedan pruebas.

Esta nueva función de Instagram parece tener la intención de proteger más la privacidad de los usuarios y que no queden guardados mensajes, fotos o videos que un usuario envía pero que no quiere que la otra persona tenga guardado. Además, si cualquiera de las dos cuentas de la conversación hace una captura de pantalla, Instagram da aviso y deja en evidencia a quien no habría respetado las “reglas” de este modo efímero.