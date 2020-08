¿Será necesario presentar un documento de identidad para usar Instagram? La exigencia no correrá para todos los usuarios de esa red social, aunque sí podría exigirse en ciertos casos, según anunció Facebook recientemente.

El objetivo es mejorar la seguridad en la plataforma, achicar el alcance de los engaños y la actividad de los bots en la plataforma. Para eso, aplicarán la medida al detectar comportamientos extraños en las cuentas.

“Esto se activará cuando observemos un patrón de posible comportamiento no auténtico. De esta forma podremos proteger a nuestra comunidad al detectar cuando las cuentas intentan engañar a sus seguidores”, indicaron en un comunicado.

Los responsables del servicio refieren al cambio como "nuevas medidas de autenticidad".

Desde Instagram explicaron que los comportamientos dudosos (es decir, los señalados “no auténticos”) pueden reflejarse de diversos modos y, así, generar la sospecha suficiente como para activar sus alarmas y solicitar la identificación al usuario. Por ejemplo, cuando encuentran acciones automatizadas.

“Cuando notemos este tipo de señales, pediremos al titular de la cuenta que confirme quién es. Una vez que verifique la identidad, su cuenta funcionará con normalidad, a menos que tengamos motivos para continuar la investigación”, añadieron.

Señalaron que pueden pedir la identificación para confirmar que la cuenta a la que se accede pertenece efectivamente a esa persona, para acreditar la edad, para procesar pagos, y/o para ayudar a prevenir estafas o phishing.

¿Qué ocurrirá si el usuario al que se le pide la identificación no colabora? La plataforma evalúa diversos castigos, incluyendo la inhabilitación de la cuenta.

“Durante el proceso de revisión, es posible que pierdas temporalmente el acceso a su cuenta. Si eliges no confirmar su identidad, tu contenido puede recibir una distribución reducida o es posible que no pueda volver a iniciar sesión en su cuenta. En algunos casos, si no apruebas nuestra revisión, se te notificará en la aplicación de Instagram que podemos deshabilitar tu cuenta y eliminar tus datos”, comentaron al respecto.

Cabe remarcar que el cambio sólo regirá para un número específico y limitado de cuentas, sin afectar a la mayor parte de los instagrammers. Desde la red social que gestiona Facebook prometieron que la información que recolecten con esos fines se almacenará en forma segura, que no se mostrará nunca a otros usuarios, y que se eliminará en u plazo de 30 días una vez finalizado el proceso de revisión.

Más allá de esas promesas, el pedido “puede ser algo incómodo para los usuarios centrados en la privacidad”, señalan en Android Headlines.

Un bug fresquito

En este punto cabe recordar un reporte reciente que reveló que Instagram conservó fotos y videos de los usuarios en sus servidores, incluso cuando ese contenido había sido eliminado por los usuarios.

Un investigador independiente encontró esta falla en una función que la red social ofrece para descargar información personal y que, paradójicamente, fue lanzada en 2018 para responder a pedidos de la Comisión Europea respecto al manejo de los datos en la plataforma digital.

Según el especialista en seguridad informática (que por ese informe recibió una recompensa de 6.000 dólares), Instagram guardó información que él había eliminado hace más de un año. De acuerdo a los comentarios de la propia red social, el contenido borrado usualmente se almacena tres meses, no más.

Instagram reconoció la falla, que había sido reportada a fines de 2019, e informó que ya lanzó una solución para la misma.