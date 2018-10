Un numeroso grupo de usuarios de Twitter alrededor del mundo, que tienen sus cuentas asociadas en sus teléfonos celulares, se llevaron una verdadera sorpresa en las últimas horas.

De manera repentina, la red social les hizo llegar a muchos usuarios una notificación de la misma manera que aparecen las alertas todos los días aunque esta vez con un mensaje algo confuso.

Se trató de un extraño conjunto de 34 caracteres, compuesto por letras y números, que fue variando según el poseedor de la cuenta de Twitter.

¿Qué pasó?

Desde la empresa, a través de la cuenta oficial que la compañía tiene en la red social, emitieron un mensaje en el que desarrollaron la explicación sobre lo ocurrido.

“¿Conoces esas burbujas rojas que aparecen cuando recibes notificaciones? Por lo general, no verías esto en números y código, pero así es como hablamos con su teléfono para que reciba esas notificaciones. Está arreglado, estamos bien”, publicaron.

Así mismo, Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, también utilizó su perfil para compartir un mensaje a sus seguidores.

“Enviamos una notificación de fondo invisible a la aplicación con recuentos de distintivos (principalmente notificaciones no leídas, DM, etc.). El problema hizo que estas notificaciones se hicieran visibles por un corto período de tiempo. No sabemos exactamente por qué, pero se revirtió rápidamente” escribió.