Desde que los emojis aparecieron fueron de gran ayuda en esos momentos en los que no se encuentran palabras para lo que se quiere decir. Sin embargo, algunos de estos dibujitos no tienen un significado del todo claro.

La mayoría fueron realizados por diseñadores gráficos japoneses, por lo que muchos de los símbolos favoritos de este lado del mundo en realidad se crearon para representar todo lo contrario de lo que se piensa.

Algunos ejemplos:

EL ALBERGUE TRANSITORIO

Este emoji podría significar que “el hogar está donde está nuestro corazón”, pero en realidad es simplemente un albergue transitorio.

LA SECRETARIA

Esta muñequita parece decir “No es mi problema”, o “qué me importa”… sin embargo, se trata de una empleada de mesa de ayuda.

EL CARTEL DE IDENTIFICACIÓN

Todos pensábamos que estaba relacionado con el fuego, incluso mucho lo relacionábamos con las flores de Súper Mario Bross. Pero sólo es una insignia de identificación.

LA CARA DE CANSANCIO

En apariencia, se trataría de una persona angustiada, que se lamenta por haber perdido el colectivo o que exclama “la vida no es justa!!”. Pero no, sólo es alguien que está cansado.

DESILUSIONADO PERO ALIVIADO

Y esta es la carita que usamos para expresar lo que en realidad significa la que te mostramos antes, cansancio. “Las cosas no salieron de acuerdo con el plan. Pero el daño ya está hecho y es hora de seguir adelante”, dice este emoji.

SILENCIO

Está claro que este emoji sin boca no es de hablar demasiado. Pero no sólo significa eso, sino que es alguien asustado, en silencio. Además, puede ser usado como advertencia para alguien que no debería divulgar un secreto.

LA CARA DEL TRIUNFO

Parece que está bufando, molesto, enojado o con rabia. Pero no, ganó y se jacta de ello.

EL ABRAZO

A simple vista, este emoji no nos dice nada. Son sólo dos manos en una posición algo extraña. Pero aunque el que todos usamos para graficar un abrazo sea otro, este es el indicado.

EL SOÑOLIENTO

No. No está resfriado ni tiene gripe. Sólo necesita dormir.