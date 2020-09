PlayStation ha anunciado este miércoles en su evento en línea PS5 Showcase la fecha de lanzamiento de su consola de nueva generación, PlayStation 5, que se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos y que llegará el resto del mundo el 19 de noviembre.

La división de Sony ha puesto al fin fecha a la llegada de su nueva consola, que llegará en dos variantes, una principal con funciones completas y otra solo para juegos digitales, sin soporte para disco.

La consola tendrá diferentes precios según si sus versiones. Si viene para usarse con disco Blu-Ray o sólo para juegos digitales, los precios serán distintos.

Así, la consola con disco blu-ray valdrá 499.99 dólares y la consola sin disco, para usar con juegos de descarga digital, tendrá un valor de 399.99 dólares.

See you in November! pic.twitter.com/SMfSxxOJ7l — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 16, 2020

Cuánto costará la PS5 en Argentina

Ambas consolas se lanzarán inicialmente el 12 de noviembre en siete países del mundo: Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Al resto del mundo el 19 de noviembre.

¿Qué pasará en Argentina? Por ahora nuestro país está includo en resto del mundo pero el precio aún no está claro debido a las nuevas imposiciones que tiene el dólar en el país y los impuestos a la importación.

De cualquier manera, no será barata y las suscripciones online al ser en dólares estarán alcanzadas por el nuevo recargo de 35% de AFIP y el 30% de impuesto PAIS sobre la cotización de la divisa estadounidense.

Las especulaciones apuntan a que la consola, con política cambiaria, impuestos, y recargos, en el país puede rondar los 100.000 pesos.

Los juegos que vienen

En el showcase se vieron adelantos de varios juegos que muchos fanáticos esperan con ansías. para entusiarmar, Playstation también mostró gameplays, entre ellos, el Spiderman Miles Morales.

Además se anunció que los usuarios que tengan Playstation Plus con la Play 5 tendrán desde el inicio bastantes juegos que fueron furor en Playstation 4, como God of War, The Last Guardian o Days Gone. Se llamará Playstation Plus Collection. Y otro súper anuncio fue que se viene una nueva edición de God of War en 2021.